Liga das Nações (VNL) abre venda de ingressos; Confira onde comprar

Nesta segunda (28), começa a venda de ingressos para a Liga das Nações (VNL) 2025. Os jogos acontecem no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, em junho. A comercialização é realizada no site eventim e os valores variam entre R$ 70 e R$ 750 reais.

Os preços alternam de acordo com os dias, sendo fins de semana mais caros que dias úteis. Caso a partida seja da Seleção Brasileira, o valor também aumenta. A venda do público geral é feita pela plataforma Eventim, e o ingresso é digital.

A Liga das Nações 2025 vai de 4 de junho a 3 de agosto. O Rio de Janeiro será o anfitrião da primeira semana do evento que ocorre em diferentes países. De 4 de junho a 27 de julho, acontece a competição do feminino, enquanto do dia 11 de junho a 3 de agosto a do masculino.

A sétima edição da competição contará com 18 seleções em cada gênero.

Jogos do Brasil na Liga das Nações

Seleção feminina:

Quarta-feira (04/06) - 17h30 | Brasil x República Tcheca

Quinta-feira (05/06) - 21h | Brasil x Estados Unidos

Sábado (07/06) - 10h | Brasil x Alemanha

Domingo (08/06) - 10h | Brasil x Itália

Seleção masculina:

Quarta-feira (11/06) - 17h30 | Brasil x Irã

Quinta-feira (12/06) - 17h30 | Brasil x Cuba

Sábado (14/06) - 10h | Brasil x Ucrânia

Domingo (15/06) - 10h | Brasil x Eslovênia

Confira sedes e grupos da Seleção Brasileira na VNL

Seleção feminina:

Rio de Janeiro (BRA) - grupo: Brasil, Tchéquia, Itália, Estados Unidos, Alemanha e República da Coreia / 4 a 8 de junho Istambul (TUR) - grupo: Brasil, Türkiye, Canadá, República Dominicana, Alemanha e Tailândia / 18 a 22 de junho Kanto (JPN) - grupo: Brasil, Japão, Polônia, República da Coreia, Bulgária e França / 9 a 13 de julho Łódź (POL)- Fase final / 23 a 27 de julho

Seleção masculina:

Rio de Janeiro (BRA) - grupo: Brasil, República Islâmica do Irã, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos e Eslovênia / 11 a 15 de junho Chicago (USA) - grupo: Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, Polônia e República Popular da China / 25 a 29 de junho Kanto (JPN) - grupo: Brasil, Japão, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Türkiye / 16 a 20 de julho Ningbo (CHI) - Fase final / 30 julho a 3 agosta