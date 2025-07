NFL domina indicações esportivas ao Emmy, principal premiação da TV

O Emmy, principal premiação da televisão, divulgou os indicados ao evento de 2025 na última terça-feira (15). No cenário esportivo, o destaque foi para a NFL (Liga Nacional de Futebol Americano), que teve oito indicações por conta do Super Bowl e Beyoncé Bowl. Além disso, uma série da Netflix sobre as Cheerleaders do Dallas Cowboys também está na lista. A premiação será em 14 de setembro, em Los Angeles.

➡️ Série documental de Simone Biles é indicada ao Emmy

As indicações para a NFL no Emmy são por conta do tradicional show do intervalo do Super Bowl, apresentado por Kendrick Lamar em 2024. Além disso, o Beyoncé Bowl, produzido pela Netflix e realizado no jogo de natal da NFL, também foi indicado.

A série documental "Onda de 100 pés", da HBO, teve quatro indicações. A produção conta a carreira do surfista Garrett McNamara. Um documentário de Simone Biles e uma série que documenta as competições do Wrexham, clube de futebol dirigido pelos atores Rob McElhenney e Ryan Reynolds, completam as indicações esportivas.

Premiação do Emmy de 2025 (Foto: Divulgação / televisionacademy.com)

Confira as produções esportivas indicadas ao Emmy

As Cheerleaders do Dallas Cowboys (Netflix) - Futebol Americano

Melhor reality não estruturado

Show do intervalo do Super Bowl LIX com Kendrick Lamar (NFL) - Futebol Americano

Melhor coreografia de especial de variedades

Melhor direção de especial de variedades

Melhor direção musical

Melhor especial de variedades ao vivo

Beyoncé Bowl (Netflix) - Futebol Americano

Melhor design de produção de especial de variedades

Melhor coreografia de programação roteirizada

Melhor direção de destaque para um especial de variedades

Melhor especial de variedades ao vivo

Onda de 100 pés (HBO) - Surfe

Melhor cinematografia de programa de não ficção

Melhor programa de documentário ou não ficção

Melhor edição de imagem de programa de reality não estruturado

Melhor mixagem de som de programa de não ficção

O Retorno de Simone Biles (Netflix) - Ginástica Artística

Melhor programa de documentário ou não ficção

Bem-Vindos ao Wrexham (FX) - Futebol