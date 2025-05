O Brasil terá novo desafio na próxima semana com a Liga das Nações de Vôlei, que terá início com o feminino no dia 4 de junho. A etapa do masculino começa no dia 11 do mesmo mês. Medalhões da Seleção Brasileira, Rosamaria e Lucarelli estiveram na última temporada em seus clubes no Japão. Assim, ambos atletas voltam cheios de mais experiências para somar na Amarelinha.

➡️ Com Gabi Guimarães, Seleção Brasileira convocada é confirmada para a VNL

— É uma cultura diferente. A maneira de treinamento, o horário, o ritmo de jogos, é tudo bem diferente do que vivi toda a minha vida. Mas acho que foi uma experiência muito interessante, assim, conviver com o campeonato. Porque eu acho que joguei muito contra o Japão, mas conhecer bem a técnica deles, o dia a dia, como eles pensam o voleibol, acho que foi muito bacana. E foi uma experiência muito válida — destacou Lucarelli.

O ponteiro de 33 anos terminou sua primeira temporada no continente asiático. Com mais um ano de contrato, Lucarelli atua pelo JTEKT Stings Aichi, que foi segundo colocado na principal liga do Japão.

A experiência também foi especial para Rosamaria, que joga pelo Denso Airybees. Com título inédito na Copa do Japão, a oposta brasileira foi um dos grandes destaques do voleibol japonês na temporada. A brasileira foi eleita a jogadora mais impressionante de 2024/25 da liga japonesa de vôlei.

— Jogar no voleibol japonês é uma experiência completa, sabe? De vida, de esporte, de você entender outra escola completamente diferente. Então foi um aprendizado, semana após semana, entender como eu tava fisicamente, mentalmente, tecnicamente, mas eu acho que consegui aproveitar muito bem. Eu tive o respaldo também de ótimos profissionais do meu lado.

A catarinense de 30 anos encerrou a temporada com 727 pontos, sendo a segunda maior pontuadora da competição, atrás apenas da italiana Sylvia Nwakalor. Sua maior pontuação veio justamente em um dos jogos mais difíceis da campanha: 38 pontos contra o Okayama Seagulls. Além disso, Rosamaria destacou os aprendizados durante a defesa em quadra, que é um dos destaques do Japão no esporte.

— Eu me diverti muito, foi muito especial, e eu acho que essa bagagem da responsabilidade que eu tinha lá, me ajuda muito também nesses momentos agora dentro da Seleção Brasileira. Espero poder reproduzir o que consegui reproduzir lá agora, também nesse momento de seleção. A questão da defesa é muito diferenciada, elas são especialistas, então, de pouquinho em pouquinho, acho que fui evoluindo. Tenho muito a evoluir ainda, claro, mas foi uma experiência bem enriquecedora.

Rosamaria foi destaque em campeonato do Japão (Foto: Divulgação/ Denso Airybees)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o cronograma da seleção brasileira na Liga das Nações

VNL Feminina 2025

4 a 8 de junho - Rio de Janeiro (BRA)

Grupo: Brasil, República Tcheca, Itália, Estados Unidos, Alemanha e República da Coreia;

18 a 22 de junho - Istambul (TUR)

Grupo: Brasil, Turquia, Canadá, República Dominicana, Alemanha e Tailândia;

9 a 13 de julho - Kanto (JPN)

Grupo: Brasil, Japão, Polônia, República da Coreia, Bulgária e França;

23 a 27 de julho - Fase final

Sede ainda será definida

VNL Masculina

11 a 15 de junho - Rio de Janeiro (BRA)

Grupo: Brasil, Irã, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos e Eslovênia;

25 a 29 de junho - Chicago (USA)

Grupo: Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, Polônia e República Popular da China;

16 a 20 de julho - Kanto (JPN)

Grupo: Brasil, Japão, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Turquia;

30 de julho a 3 de agosto - Fase final

Sede ainda será definida