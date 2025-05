Seleção Brasileira de vôlei fica sem Bruninho e Lucão pela 1° vez em 20 anos

Bernardinho divulgou a última lista de jogadores convocados para a Seleção Brasileira de vôlei para os treinos preparatórios da Liga das Nações e, pela primeira vez em duas décadas, o levantador Bruninho e o central Lucão ficam de fora da disputa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bruninho e Lucão fazem parte de uma geração muito vitoriosa do vôlei no Brasil. Ambos foram convocados pela primeira vez em 2006 e conquistaram um ouro olímpico (2016), duas Ligas Mundiais (2010 e 2013), três Copas dos Campeões (2009, 2013 e 2017), um Mundial (2010), cinco Sul-Americanos (2011, 2013, 2015, 2017 e 2021), uma Copa do Mundo (2019) e uma Liga das Nações (2021) ao logo de mais de 20 anos com a Seleção.

Apesar de estarem em alto nível e terem liderado suas equipes até a final da Superliga 2025, o levantador e o central não foram convocados por Bernardinho este ano. O técnico optou por iniciar o processo de renovação do elenco logo no primeiro compromisso da temporada.

continua após a publicidade

O vôlei mundial registrou um aumento no nível de competitividade nos últimos anos e poucas mudanças foram feitas dentro do elenco, a base sempre era a mesma. Por isso, Bernardinho optou por nomes mais jovens, como o levantador Bieler, do Suzano, e o central Guilherme Voss, do Tours, da França.

➡️Quem é Fabio Soli? Novo treinador de Darlan na Itália

A dupla Bruninho e Lucão em ação pela Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Wander Roberto/CBV)

Liga das Nações

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreia no dia 11 de junho contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nas rodadas seguintes, o Brasil enfrenta Cuba, Ucrânia e Eslovênia, até o dia 14 de junho.

continua após a publicidade

➡️Com Gabi Guimarães, Seleção Brasileira convocada é confirmada para a VNL

Convocados da Seleção Brasileira

Opostos

Alan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Levantadores

Bieler

Brasília

Cachopa

Rhendrick

Ponteiros

Adriano

Arthur Bento

Honorato

Léo Lukas

Lucarelli

Lukas Bergmann

Maicon

Paulo

Centrais

Flávio

Geovane Kuhnen

Guilherme Voss

Judson

Léo Andrade

Matheus Pinta

Pedrosa

Pietro

Thiery

Líberos