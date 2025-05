Bruninho fala sobre saída da Seleção de vôlei: ‘Focado em outros projetos’

Pela primeira vez em mais de duas décadas, a Seleção Brasileira masculina de vôlei iniciará a campanha na Liga das Nações sem a presença de Bruninho. Para a etapa do Rio de Janeiro, que acontece entre 11 e 15 de junho, o levantador não ficou entre os convocados. Ao Lance!, o levantador reconheceu o fim do ciclo e assumiu está focado em novos projetos.

— Neste momento, eu estou bem. Eu estou descansando, acho que era o momento também de eu sair um pouco do vôlei. Fazer outras coisas, outros projetos, talvez. Então, hoje eu estou bem. É lógico que é uma rotina diferente, porque você acaba perdendo muitos hábitos, né? De sair do clube, e dez dias depois, você está na Seleção, em Saquarema. E isso não está acontecendo este ano, e foi por muitos anos. Mas é alguma coisa que eu estou curtindo, e eu espero continuar focado em outros projetos que não são o vôlei — afirmou Bruninho.

Apesar de não ter entrado na lista seleta de 30 jogadores do técnico Bernadinho, Bruninho teve uma temporada exemplar pelo Campinas. Como um dos destaques da equipe paulista, ele colaborou para que o time chegasse na final da Superliga desta temporada.

Na decisão, quem se consagrou campeão foi o Cruzeiro. O clube mineiro comandou as ações dentro de quadro no confronto final e venceu a partida única da decisão por 3 a 1 (18 a 25, 25 a 23, 25 a 23 e 25 a 21), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Nova geração do vôlei

Após mais de duas décadas sendo convocado para defender a amarelinha, Bruninho entende que o momento é de reformulação. Ao analisar a atual fase da equipe brasileira, o levantador depositou a confiança nos jovens atletas e falou sobre as dificuldades de herdar o peso de uma geração vitoriosa.

— Sem dúvida alguma, é um momento de transição. A gente espera que eles cheguem, eu tenho certeza que eles têm muito potencial. E eu acho que a coisa principal em relação à dedicação, ao comprometimento, à lealdade, o sacrifício que a gente coloca no dia a dia é o grande legado. As vitórias, elas vão depender de outras coisas, de outros fatores. Mas a gente vai torcer muito por eles — afirmou Bruninho.

Bruninho dá recado para novos jogadores

O atleta foi convidado do palco "Sports ON", do evento Rio 2 C, que acontece nesta última semana de maio, no Rio de Janeiro. Durante uma palestra, Bruninho declarou temer pelo uso excessivo das redes sociais no meio esportivo e aproveitou o espaço para dar um conselho para os jovens jogadores.

— Vocês não precisam ter esses likes, aprovação das pessoas. Você precisa ser quem você é. Não temos controle sobre tudo. As redes sociais trouxeram essa necessidade de ser aprovado o tempo todo. Isso mexe com nosso mental — disse o levantador.

Em meio a transição de geração e a pressão da herança de uma Era vitoriosa, a Seleção Brasileira já tem os próximos compromissos marcados no calendário. A equipe do técnico Bernadinho entra em quadra no próximo dia 1 de junho, pela Liga das Nações.

Na ocasião, o Brasil irá enfrentar o Irã, às 17h30, no Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira fase do torneio acontece está prevista para terminar no dia 15 de junho. Ao todo, a equipe brasileira disputa quatro jogos durante o período.

Jogos do Brasil na primeira fase da Liga das Nações

1 de junho - Brasil x Irã - 17h30

12 de junho - Brasil x Cuba - 17h30

14 de junho - Brasil x Ucrânia - 10h00

15 de junho - Brasil x Eslovênia - 10h00