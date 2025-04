Darlan confirma saída do Sesi-Bauru e indica destino

Darlan confirmou que está de saída do vôlei brasileiro. O atleta de 22 anos fez sua última partida pelo Sesi-Bauru na quinta-feira (17), no jogo três das quartas de final da Superliga Masculina. O time paulista, que é o atual campeão, perdeu em casa para o Praia Clube por 3 sets a 1 e foi eliminado da competição.

Em entrevista ao SporTV, o oposto revelou que vai se transferir para o exterior, mas não disse o destino.

— Difícil falar do meu futuro. Pelo menos essa temporada foi minha última partida pelo Sesi. Se fosse diferente, eu achei que ia ser tranquilo me despedir. Estou desde 2019 aqui, é muito tempo. Se eu falar muito, vou acabar chorando. Todo mundo que passou aqui, todos que me acolheram, a torcida de Bauru, de São Paulo… Fica um aprendizado que tive com todos. Agora é cabeça erguida, pensar no futuro, agradecer ao Sesi por toda oportunidade que me deu. Foi essencial na minha carreira — disse.

— Vou para fora (do Brasil). Vamos ver como vou me sair. Estou um pouco ansioso para isso, mas ainda tenho um tempinho. Vou botar a cabeça no lugar e correr atrás do prejuízo — finalizou Darlan em entrevista ao SporTV.

Dados de Darlan na Superliga Masculina

Darlan chegou ao Sesi em 2019 (Foto: Sesi Bauru)

Darlan foi MVP da última Superliga, melhor oposto, maior pontuador, melhor sacador, além de ser o dono dos dois recordes individuais de maior pontuação em uma partida: 48 pontos contra o Joinville, na semifinal, e 41 diante do Araguari, nas quartas.

O jogador estava no Sesi desde 2019, época em que seu irmão, Alan Souza, também defendia a equipe. Pelo clube, conquistou a Superliga na última temporada, além de ter sido campeão da Libertadores e vice na Copa Brasil e no Campeonato Paulista.

Pela Seleção Brasileira, Darlan atuou nas Olimpíadas de Paris e foi um dos grandes nomes do Pré-Olímpico, sendo o melhor em quadra na maioria das partidas.