CBSurf Taça Brasil reúne 170 surfistas de 15 estados

A CBSurf Taça Brasil 5000 Ubatuba Pro começa, nesta quinta-feira (17), na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O evento reúne 170 surfistas de 15 estados brasileiros que competirão nas ondas da Reserva Nacional de Surf. A competição conta com 115 atletas na categoria masculina e 55 na feminina.

O torneio representa a terceira etapa da Taça Brasil de 2025, circuito que classifica 16 homens e 8 mulheres para completar a elite da CBSurf. As duas primeiras etapas foram na Praia da Taíba, no Ceará, e em Itacaré, na Bahia.

Na categoria masculina, os 115 participantes foram divididos em três rodadas com 16 baterias cada. Os 32 principais cabeças de chave estrearão somente na terceira fase, disputando classificação para as oitavas de final. Entre eles está o ubatubense Diego Aguiar, que aparece na nona bateria junto com o jovem Kailani Renno, também de Ubatuba.

— Essa é a meta, consolidar minha vaga para o Dream Tour no ano que vem em casa. Mas, quero surfar leve, avançar o máximo de baterias que der e a Taça Brasil tá só começando, então tem muita coisa pela frente ainda. As expectativas são as melhores possíveis, de poder competir em casa, dormir na própria cama, com minha família ao lado, vai ser bem legal. Faz bastante tempo que Ubatuba não recebe dois eventos desse porte, então vai ser ótimo para todo mundo, para a cidade e, com certeza, vai ser show de surfe — afirma Diego.

Surfista Diego Aguiar (Foto: Fabriciano Junior / CBSurf)

O atual campeão brasileiro, o pernambucano Douglas Silva, terceiro no ranking da Taça Brasil e líder do Dream Tour 2025, abre a terceira fase com o paulista Luciano Anacleto. Outro destaque da primeira fase é o ex-integrante da elite mundial e local de Itamambuca, Wiggolly Dantas, que compete na 13ª bateria.

São Paulo domina lista do CBSurf Taça Brasil

São Paulo domina a lista de inscritos no masculino com 58 dos 115 participantes. Os paulistas estão distribuídos em 32 na primeira fase, 8 na segunda e 18 entre os cabeças de chave. Os outros estados representados são Rio de Janeiro (13), Ceará (11), Santa Catarina (7), Pernambuco (7), Rio Grande do Norte (5), Rio Grande do Sul (3), Bahia (3), Espírito Santo (2), Sergipe (2), Alagoas (1), Paraíba (1), Piauí (1) e Maranhão (1).

Na categoria feminina, as 55 competidoras também estão divididas em três fases. A primeira conta com 4 baterias, enquanto a segunda e terceira têm 8 cada. As 16 principais cabeças de chave estrearão somente na terceira fase, disputando vaga para as quartas de final.

São Paulo lidera também no feminino com 28 das 55 inscritas. Santa Catarina aparece em segundo com 8 participantes, seguido por Rio de Janeiro (6), Ceará (5), Paraná (4), Rio Grande do Sul (1), Bahia (1), Pernambuco (1), Paraíba (1) e Sergipe (1).

Na próxima terça-feira (22), começa o segundo desafio do Dream Tour 2025. O circuito é realizado pela Confederação Brasileira de Surf.