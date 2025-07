Band se pronuncia após a F1 mudar para a Globo

A Band se pronunciou pela primeira vez após a F1 anunciar que será transmitida pelo Grupo Globo em 2026. A emissora paulista publicou, em seu perfil do Linkedin, uma nota agradecendo aos fãs e patrocinadores da transmissão da principal categoria do automobilismo mundial. A Band segue transmitindo a Fórmula 1 até o final de 2025.

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões com 15 corridas em TV aberta enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.

Lando Norris e Charles Leclerc no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Veja a nota da Band na íntegra

"O Grupo Bandeirantes fez um lindo trabalho nas transmissões da Fórmula 1 desde 2021 e seguirá entregando, aos anunciantes e à audiência, uma excelente cobertura, feita por uma equipe extremamente qualificada e adorada pelos amantes do automobilismo, até a última etapa da temporada 2025 em 7 de dezembro.

Os fãs da Fórmula 1 reconhecem o excelente trabalho realizado pelos veículos do Grupo ao longo dos últimos anos, que fez com que a mais importante categoria do automobilismo mundial voltasse a ter muita relevância no esporte nacional e, principalmente, junto ao mercado publicitário.

Trouxemos de volta ao público todas as emoções da competição, desde os treinos classificatórios até a celebração dos pilotos no pódio.

Desejamos sucesso à Fórmula 1 e agradecemos a todos os nossos patrocinadores nesses cinco anos de parceria e, claro, ao público fiel que sempre nos prestigiou e aplaudiu, como se comprova nas milhares de manifestações nas redes sociais."