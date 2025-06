Os jogos da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) reuniram mais de 70 mil pessoas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As súmulas das partidas, divulgadas pela FIVB (Federação Internacional do Voleibol), indicam que o jogo mais assistido foi Brasil e Estados Unidos, na competição feminina. Os jogos da Seleção masculina reuniram nove mil pessoas a menos do que os da Seleção feminina. O Lance! reuniu os dados das partidas.

SELEÇÃO FEMININA

Brasil x Tchéquia | quarta-feira, 4 de junho: 9.352 pessoas

Brasil x Estados Unidos | quinta-feira, 5 de junho: 10.853 pessoas

Brasil x Alemanha | sábado, 7 de junho: 9.600 pessoas

Brasil x Itália | domingo, 8 de junho: 10.193 pessoas

TOTAL: 39.998 pessoas

Brasil x EUA pela Liga das Nações de Vôlei (Foto: VNL)

SELEÇÃO MASCULINA

Brasil e Irã | quarta-feira, 11 de junho: 4.300 pessoas

Brasil e Cuba | quinta-feira, 12 de junho: 7.661 pessoas

Brasil e Ucrânia | sábado, 14 de junho: 9.100 pessoas

Brasil e Eslovênia | domingo, 15 de junho: 9.500 pessoas

TOTAL: 30.561 pessoas

Brasil enfrentando a Eslovênia pela VNL 2025 no Maracanãzinho (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

O jogo mais assistido da Seleção foi Brasil e Estados Unidos, na segunda partida da equipe feminina. O jogo foi em uma quinta-feira à noite. Na ocasião, o Brasil saiu vencedor por 3 sets a 0.

Já o menos assistido foi Brasil e Irã, estreia da Seleção masculina. A partida, na tarde de uma quarta-feira, reuniu somente 4.300 pessoas no Maracanãzinho. O Brasil venceu a partida por 3 sets a 0, sem muita dificuldade.

Entre os homens, o jogo mais assistido foi Brasil e Eslovênia, realizado em um domingo. O Brasil venceu por 3 a 0. Diferente da Seleção feminina, a masculina teve mais público durante o fim de semana. A disputa das mulheres teve 9.437 pessoas a mais.