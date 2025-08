Em plena partida, jogador se despede de colegas para virar reforço do time rival

Na última quinta-feira (31), o New York Yankees adquiriu o jogador panamenho José Caballero em uma troca com o rival de divisão, o Tampa Bay Rays, em partida entre as duas equipes no Yankee Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caballero, que havia entrado em campo pelo time da Flórida, foi informado da troca no dugout da equipe visitante. As câmeras de transmissão capturaram o momento em que o jogador, visivelmente surpreso, se despedia de seus agora ex-companheiros de time com abraços, para em seguida cruzar o campo e se juntar ao seu novo clube.

José Caballero jogando pelo Tampa Bay Rays (Foto: Reprodução)

Na troca, os Rays receberam o outfielder Everson Pereira e um jogador a ser nomeado posteriormente ou uma compensação financeira. Para os Yankees, a chegada de Caballero representa um reforço importante para o campo interno, adicionando um jogador de defesa sólida e um dos líderes de toda a liga em bases roubadas, com 34 na temporada.

continua após a publicidade

O mais irônico da situação é que os Yankees venceram a partida por 7 a 4. Caballero, portanto, começou o dia como um Ray e terminou como um Yankee vitorioso.

➡️ Vítima de João Fonseca da NextGen cai em Toronto

Após o jogo, Caballero deu uma declaração que resumiu perfeitamente a situação bizarra — Eu ia ganhar hoje de qualquer maneira —, disse ele aos repórteres. — Nós ganhamos o jogo… eu acho. É o que estou sentindo agora —, brincou o jogador, que agora terá a missão de ajudar seu novo time a buscar uma vaga nos playoffs.

continua após a publicidade

Eduardo Paes apresenta primeiro Museu Olímpico da América Latina

A prefeitura do Rio de Janeiro inaugura neste domingo (3) o Rio Museu Olímpico, primeira estrutura do tipo na América Latina chancelada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Eduardo Paes, prefeito da cidade, fez uma apresentação exclusiva à imprensa nesta sexta-feira e o Lance! acompanhou. A mostra contou com atletas olímpicos que tiveram conquistas na Rio 2016 e em outros jogos.

O espaço fica no Velódromo do Rio, no Parque Olímpico da cidade. O museu usa os andares superiores do local. A exposição não mostra somente as modalidades e conquistas olímpicas, mas também as transformações na cidade.

— Esse é um espaço muito especial. São lembranças boas de um momento importante da história da nossa cidade. Sabemos o momento difícil que o Brasil passava quando realizamos as Olimpíadas, todos sabemos como é difícil fazer jogos olímpicos. O legado para a cidade é muito maior do que aqueles que nos comprometemos — afirma Eduardo Paes.