A caminho de Cincinnati, João Fonseca posta mensagem nas redes

A derrota para o qualifier australiano Tristan Schoolkate (103º do mundo), na estreia de Toronto, é uma página virada para João Fonseca. Nesta sexta-feira (1º), o número 1 do Brasil e 49º do mundo postou mensagem a caminho do próximo torneio, mais um Masters 1000. Dessa vez, em Cincinnati, que começa na quinta-feira.

Depois do tropeço na rodada inaugural no Canadá, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, treinou por mais alguns dias no torneio.

Nesta sexta, João Fonseca escreveu nas redes sociais, mais precisamente no Instagram:



'Seguimos trabalhando'.



Em poucos minutos, a postagem rendeu dezenas de comentários. A maioria de apoio ao número 1 do Brasil. Outros, no entanto, criticaram o calendário do jovem carioca, de 18 anos, que não jogava desde 4 de julho, quando parou na terceira rodada de Wimbledon, diante do chileno Nicolas Jarry.

João Fonseca vai sair do top 50

Com a derrota para Schoolkate em Toronto, o número 1 do Brasil vai deixando o top 50. Até esta sexta-feira, o ranking ao vivo da ATP mostra o carioca na 53ª colocação, perdendo quatro postos.

Um dos que ainda podem ultrapassar João Fonseca é o americano Learner Tien, 61º do mundo, de 19 anos. Caso derrote o compatriota: Alex Michelsen, de 20 anos e 34º do ranking, o jovem americano vai passar o brasileiro.

