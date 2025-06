A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu o quarto jogo na Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste sábado (14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no último dia de competição. Após dois tie breaks, a vitória sobre a Eslovênia foi garantida com "tranquilidade" em apenas três sets. Os erros de saque foram um problema para as equipes, mas os bloqueios brasileiros e ataques explosivos não vacilaram para fechar a primeira etapa da VNL com chave de ouro.

Saiba todos os detalhes e cada lance do jogo entre Brasil e Eslovênia na etapa do Rio de Janeiro pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Clique aqui para assistir ao tempo real.

Como foi o jogo?

1º set

O primeiro set começou e finalizou com autoridade do Brasil em quadra. A atuação sólida dos dois lados empatou a parcial em mais de uma ocasião, com os fortes saques de ambas equipes. Diferente do jogo contra a Ucrânia, o bloqueio brasileiro não demorou para entrar em ação e foi eficiente, assim como os ataques explosivos de todos os atacantes. Apesar de colado no placar, a vantagem não deixou de ser da Seleção Brasileira em toda reta final do set. A Eslovênia também tinha suas explosões, mas sofria com as recepções. Com uma achadinha de Honorato, o Brasil garantiu a vantagem no jogo por 25 a 19.

2º set

O que foi um ponto positivo já na primeira parcial, foi um dos grandes destaques do set seguinte para o Brasil: o MONSTER BLOCK. Em um set marcado por erros no saque, de ambas as equipes, as mudanças de Bernardinho se mostraram eficazes dentro de quadra. Com a volta de Darlan para quadra, junto do irmão, o Brasil esteve em uma breve rotação "sem levantador" que foi muito proveitosa tanto no ataque quanto na defesa.

A Eslovênia, no entanto, se recuperou e abriu uma vantagem confortável, além do perigoso set point. A partir daí, foram seis erros no saque, e a partida passou foi além dos 25 pontos. Alan no saque foi o diferencial! O oposto quebrou a defesa eslovena, e o bloqueio final foi tudo o que precisavam para selar a vitória do set por 29 a 27.

3º set

A atuação do Brasil se manteve forte, mas a Eslovênia precisava do terceiro set e entrou ainda mais focada. Com boas tiradas do central, os visitantes conseguiram assumir a liderança mais de uma vez, colando no placar do início ao fim. Apesar disso, a defesa brasileira estava afiada, com destaque no jogo para Maique, que recuperou fortes ataques eslovenos. A Seleção Brasileira só aumentava a vantagem, e a vitória estava encaminhada. A entrada de Darlan foi novamente um ponto positivo para os donos da casa no Maracanãzinho, que fecharam o jogo com placar em 25 a 19.

Novo formato da VNL 2025

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) estreia um novo formato em 2025, que será válido até 2027. A partir de 2028, o calendário deve ser adaptado por conta dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A principal mudança está no aumento do número de seleções participantes, que passa de 16 para 18 em cada gênero. Com isso, a fase classificatória será organizada em três grupos de seis equipes, substituindo o antigo modelo com dois grupos de oito seleções.

Cada equipe continuará disputando 12 partidas na primeira fase, realizadas ao longo de três semanas. A distribuição dos confrontos seguirá um sistema rotativo de grupos e sedes, garantindo que cada seleção jogue contra três adversários do Top 6 do ranking mundial, três do 7º ao 12º lugar e três do 13º ao 18º.

Ao final dessa etapa, as oito melhores seleções avançam para a fase final, disputada em formato eliminatório simples a partir das quartas de final: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º, o 3º encara o 6º e o 4º joga contra o 5º. As vencedoras seguem para as semifinais, disputa de terceiro lugar e final, todas em jogo único. Além disso, Polônia e China, por serem sedes das fases finais feminina e masculina respectivamente, já têm vaga garantida no mata-mata.