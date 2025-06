Bia Haddad vence nas duplas e joga simples em Nottingham

Bia Haddad Maia, número 41 do mundo nas duplas, estreou com vitória, nesta segunda-feira, na grama do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. A paulistana e a alemã Laura Siegemund derrotaram a dupla britânica formada por Jodie Burrage e Sonay Kartal por 6/2 7/6 (7/3), no torneio que tem premiação de US$ 275 mil.

A parceria da brasileira saiu de quebra abaixo no segundo set, levou ao tie-break e conseguiu o triunfo.



Nas quartas de final, elas enfrentam as vencedoras do jogo entre a japonesa Katarzyna Piter e a japonesa Shuko Ayoama e a dupla da italiana Angelica Moratelli com a americana Sabrina Santamaria.

Bia Haddad estreia nas simples na terça



Campeã em 2023 e principal favorita nesta semana, Bia estreia em simples diante da americana McCartney Kessler por volta das 12h no quarto jogo da quadra central nesta terça-feira.



Quem avançar mede forças, na segunda rodada, contra a chinesa Lin Zhu (309ª) ou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich.

Semana passada, Bia Haddad parou nas oitavas de final do WTA do Queen's Club, de Londres, também na grama. Na ocasião, a brasileira, treinada por Rafael Paciaroni, desperdiçou um match-point na derrota para a americana Emma Navarro, número 9 do mundo.



