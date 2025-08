Em dezembro, foi contra Jakub Mensik o mais difícil dos cinco duelos vencidos pelo campeão João Fonseca no NextGen Finals, na Arábia Saudita. Em 2025, o tcheco, de 19 anos, tem vivido a melhor temporada da carreira. Mas, nesta sexta (1º), o 18º do mundo se despediu na segunda rodada do Masters 1000 de Toronto: 6/2 e 6/4 para o espanhol Alejandro Fokina



➡️ Quem é o tenista, da idade de João Fonseca, que subiu 66 posições

➡️ Qual a relação de Guga com o Masters 1000 do Canadá?

continua após a publicidade

Mensik, em março, surpreendeu o mundo do tênis ao derrotar ninguém menos do que o hexacampeão sérvio, Novak Djokovic, na final do Masters 1000 de Miami. Foi seu prmeiro (e único até aqui) título desse nível de torneio.

Justamente pelo triunfo no torneio na Flórida, o tcheco lidera a Corrida para Jidá, o ranking ao vivo que pontua para a próxima edição do NextGen Finals: ele tem 1930 pontos, contra 985 de João Fonseca, segundo colocado nesse lista.

continua após a publicidade

Número 19 do mundo, Fokina, por sua vez, vem de uma dramática derrota na final do ATP 500 de Washington, quando perdeu três match-points diante de Alex De Minaur. Momentos antes da premiação, o australiano tentou consolar o rival, que não parava de chorar.

Nas oitavas de final, Fokina enfrenta o vencedor do jogo entre o italiano Lorenzo Sonego (38º) e o russo Andrey Rublev (11º).





Vice de João Fonseca atinge inédita oitavas

Vice de João Fonseca no NextGen, em dezembro, o americano Learner Tien ainda não sabia o que era vencer duas partidas de Masters 1000. Mas, na quinta (31), o 61º do mundo, de 19 anos, desbancou o compatriota Reilly Opelka (74º), de 27 anos, por 7/6 e 6/3.

continua após a publicidade



No alto de seus 2,11m, Opelka é o recordista de aces na temporada. Foram nada menos que 546 em 34 partidas, antes do torneio na cidade canadense.





O americano Opelka é o líder de aces em 2025 (Reprodução)





Nas oitavas, Tien enfrenta mais compatriota: Alex Michelsen, de 20 anos e 34º do ranking, algoz do italiano Lorenzo Musetti, de 23 anos, 10º do mundo e terceiro favorito, por 3/6, 7/6 e 6/4.

Caso chegue às quartas de final, Tien vai ultrapassar João Fonseca no ranking.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte