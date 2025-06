Rafaela Silva e Nauana Silva saíram sem medalhas do Mundial de Judô nesta segunda-feira (16). No quarto dia de competição, quatro brasileiros se apresentaram para suas lutas nas categorias -63kg, no feminino, e -81kg, no masculino. Enquanto Gabriel Falcão e Luan Almeira caíram nas eliminatórias, as judocas avançaram com autoridade, mas foram superadas nas semifinais.

Em disputa inédita na nova categoria, de -63 kg, Rafaela Silva não passou da semifinal contra a canadense Catherine Beauchemin-Pinard, que venceu por ippon. A derrota levou a campeã olímpica a disputar o bronze do Mundial de Judô. Na ocasião, a brasileira foi superada com um waza-ari pela judoca Boldyn Gankhaich, da Mongólia.

Do outro lado, a mesma situação aconteceu com outra atleta brasileira. Nauana Silva começou a competição bem o quarto dia de Mundial de Judô, mas sua fase final, no início da tarde, não foi marcada por vitórias. A brasileira foi superada duas vezes por ippon, contra a japonesa Kaju Haruka, nas semifinais, e contra a kosovar Laura Fazliu.

Desempenho nas eliminatórias

No feminino, Nauana Silva e Rafaela Silva se classificaram para a última fase do Mundial de Judô, que aconteceu no início da tarde. A primeira judoca derrotou Ji Hye Kim e Joanne Van Lieshout por yuko e waza-ari, respectivamente.

Enquanto isso, a campeã olímpica também saiu superior nas eliminatórias. Rafaela Silva levou a melhor contra Cristina Cabana Perez, por yuko, e Manon Deketer, por ippon.

Rafaela Silva e Bold Gankhaich em disputa pelo bronze do Mundial de Judô (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Brasileiros no Mundial de Judô

Ainda na segunda rodada dos -81kg, nesta segunda-feira (16), Gabriel Falcão foi derrotado em sua primeira luta na competição. O brasileiro enfrentou o cazaque Abylaikhan Zhubanazar, que conquistou a vaga nas oitavas de final.

Já o estreante Luan Almeida garantiu a vitória em seu confronto inicial, na mesma categoria de Falcão, contra o porto-riquenho Adrian Gandia, por yuko. Apesar disso, não avançou mais no duelo seguinte. A disputa pelas oitavas de final contra o azerbaijano Zelim Tckaev, número 6 do mundo, contou com a derrota do brasileiro por ippon.

O brasileiro Daniel Cargnin voltou ao pódio do Mundial de Judô, três anos após a conquista do bronze em 2022, sua primeira medalha na competição. Neste domingo (15), ele chegou à final pela primeira vez e foi superado pelo francês Joan-Benjamin Gaba, atual vice-campeão olímpico, terminando com a medalha de prata.

Antes disso, na disputa feminina, Shirlen Nascimento foi a primeira brasileira a subir ao pódio no Mundial de Budapeste. Ela conquistou a medalha de bronze, após superar Maysa Pardayeva, do Turcumenistão, também no golden score.