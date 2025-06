Bernardinho avalia primeira etapa da VNL masculina; relembre campanha

A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu o quarto jogo da Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste domingo (15), e encerrou a primeira etapa do torneio com três vitórias em quatro jogos. No Maracanãzinho, o Brasil venceu o Irã, Ucrânia e Eslovênia, tendo sido derrotado apenas por Cuba. Bernardinho, treinador da equipe, fez balanço da primeira etapa.

Após o fim da primeira etapa da VNL masculina, o técnico da Seleção Brasileira por 18 temporadas, Bernardinho, fez uma avaliação da atuação da equipe na competição. O ex-jogador disse que desempenho foi bom, mas terão `pedreiras´ pela frente.

—O balanço dessa primeira etapa é positivo. Passamos por momentos de dificuldade e conseguimos reverter. Hoje, no segundo set, conseguimos virar um placar desfavorável com a força do grupo. O Darlan veio do banco e conseguiu ajudar, assim como o Alan ontem. Teremos grandes adversários pela frente, muitos desafios. [...] Agora é relaxar nesses dois dias de folga, voltar a treinar e partir pra Chicago, onde vamos ter pedreiras, como Polônia, Itália. Faz parte do processo de crescimento do time. Eles nunca tinham jogado numa atmosfera como essa aqui no Maracanãzinho, mas responderam bem, com vontade, determinação.— Disse Bernardinho.

Nos próximos dias, o Brasil viaja para Chicago para segunda etapa da Liga das Nações. A seleção volta às quadras no dia 25 de junho, às 18h, contra o Canadá.

Relembre jogos da Seleção Brasileira na primeira etapa da VNL masculina

Brasil 3 x 0 Irã

O Brasil venceu o Irã na partida de estreia da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2025. O jogo foi realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na útlima quarta-feira (11), o primeiro da renovada Seleção Brasileira masculina de vôlei. O oposto Darlan, veterano da equipe, foi o maior pontuador do jogo. A partida foi encerrada em 3 a 0 e parciais de 25/19, 25/16 e 25/16.

Brasil 2 x 3 Cuba

Cuba venceu o Brasil na segunda partida da Liga das Nações masculina de vôlei (VNL) de 2025. O jogo foi realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (12). O Yant, dos cubanos, foi o maior pontuador do jogo, com 24 pontos. A equipe visitante venceu os dois primeiros sets, mas a Seleção comandada pelo técnico Bernardinho empatou ganhando os dois sets seguintes. No tie-break, Cuba levou a melhor. A partida foi encerrada com parciais de 27/25, 26/24, 21/25, 20/25 e 15/13.

Brasil 3 x 2 Ucrânia

O Brasil venceu a Ucrânia na terceira partida da Liga das Nações de Vôlei (VNL), no último sábado (14), no Maracanãzinho, no penúltimo dia de competição. Apesar de sair perdendo por 2 sets a 0, a equipe de Bernardinho buscou a virada e confirmou a vitória no tie break por 3 a 2. Com bloqueios eficientes, a Ucrânia levou com certa facilidade os dois primeiros sets, mas logo viu o Brasil assumir o controle do jogo com um ataque inteligente. A partida foi encerrada com as parciais de 19/25, 14/25, 25/22, 25/23 e 15/10.

Brasil 3 x 0 Eslovênia

O Brasil venceu a Eslovênia na terceira partida da Liga das Nações de Vôlei (VNL), neste domingo (15), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no último dia de competição. Após dois tie breaks, a vitória sobre a Eslovênia foi garantida com "tranquilidade" em apenas três sets. Os erros de saque foram um problema para as equipes, mas os bloqueios brasileiros e ataques explosivos não vacilaram para fechar a primeira etapa da VNL com chave de ouro.

No fim da partida, Bernardinho falou sobre a atuação da equipe no último jogo no Maracanãzinho.

—Sobre o jogo, a Eslovênia veio com algumas trocas, então tivemos que adaptar rapidamente. Vieram com um levantador um pouco mais experiente, que jogou mais pelo meio, e tiveram algum êxito por ali. Estava preocupado com o nosso saque, olhando o cenário internacional. E vi um time que sacou bem, de uma forma geral, nesses quatro jogos. Firme, com consistência, colocando a recepção adversária em dificuldade e isso é muito importante. — Disse Bernardinho.