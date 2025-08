A Seleção feminina teve pouco tempo de descanso após o vice da Liga das Nações de Vôlei (VNL), no último domingo (27). De volta ao Brasil, o grupo relacionado se apresentou nesta sexta-feira (1), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, para dar início aos treinamentos preparatórios para o Mundial. O técnico José Roberto Guimarães analisou o caminho do Brasil e os principais adversários na disputa.

continua após a publicidade

➡️Seleção Feminina de vôlei convoca 15 jogadoras visando ao Mundial

A competição acontece na Tailândia, entre os dias 22 de agosto a 7 de setembro, e marca mais um desafio neste primeiro ano de ciclo olímpico. O Brasil integra o Grupo C na primeira fase do Mundial, ao lado de Grécia, França e Porto Rico.

- A gente precisa primeiro sair bem no nosso grupo, como primeiro ou segundo. Saindo em primeiro ou segundo, cruza com outro grupo que tem China ou Dominicana. Então aí já começa o mata-mata, precisa conseguir passar bem. A França é um time que evoluiu bem, dos que eu vi, que a gente não tá acostumado a jogar, a França foi aquele que eu mais vi com jogadoras talentosas e perspectivas importantes para o futuro, é bastante interessante o time francês. Depois disso, se nós conseguirmos passar, nós vamos encontrar a Itália na semi, mas tem um caminho pela frente até chegar aí - analisou.

continua após a publicidade

Processo de renovação

Todas as atletas convocadas para o Mundial disputaram a Liga das Nações de Vôlei, e Zé Roberto segue comandando o processo de renovação do elenco. Nomes como o das jovens Julia Kudiess, Julia Bergmann e Marcelle, que se destacaram na campanha que levou o Brasil à prata da VNL, seguem no grupo e simbolizam a transição de gerações.

- É um elenco jovem, com muita vontade de realizar, de vencer. Elas têm muita qualidade, o Brasil nunca teve um time tão alto. A gente tem conversado muito sobre planejamento futuro, a gente sempre fala até a Olimpíada, o que a gente tem que crescer na parte física, o que a gente tem que crescer e melhorar na parte técnica, tática, o fato de você jogar contra as melhores seleções do mundo e os exemplos que a gente tá vendo. E cada vez mais tentar reforçar essa parte mental. A gente precisa trabalhar mais e melhor - finalizou.

continua após a publicidade

Julia Kudiess, de 22 anos, foi a principal bloqueadora da VNL (Foto: Volleyball World)

Confira a lista de convocadas

Levantadoras: Macris e Roberta

Macris e Roberta Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara Ponteiras: Gabi e Julia Bergmann

Gabi e Julia Bergmann Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia Líberos: Marcelle e Laís

A ponteira Helena, também incluída na convocação, não se juntará ao grupo neste primeiro momento. Ela disputará o Campeonato Mundial Sub-21 na Indonésia e terá desempenho será avaliado pela comissão técnica.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogos do Brasil no Mundial de Vôlei

Brasil x Grécia - 22 de agosto - 9h30

Brasil x França - 24 de agosto - 9h30

Brasil x Porto Rico - 26 de agosto - 9h30

*horários de Brasília