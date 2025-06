A Seleção Feminina de vôlei venceu os Estados Unidos no segundo jogo na Liga das Nações (VNL) nesta quinta-feira (5). A partida, disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, teve dominância das brasileiras no placar, que fecharam o jogo em 3 a 0 e parciais de 25 a 18, 25 a 17 e 25 a 19. O destaque da partida foi Ana Cristina, que anotou 20 pontos. O próximo jogo da Seleção Brasileira na VNL é no sábado (7), contra a Alemanha.

continua após a publicidade

➡️Antropova brilha e Itália vira sobre Alemanha pela VNL

➡️ Saiba como comprar ingressos para os jogos da VNL 2025 no Maracanãzinho

Como foi Brasil x EUA na VNL?

1° Set

O Brasil começou melhor no set e abriu 6 a 3. Porém, os Estados Unidos reagiram e após quatro pontos seguidos, viraram a partida para 8 a 7. A Seleção se reorganizou e até chegou a reassumir a ponta, mas as americanas tiveram nova sequência e abriram 14 a 12. As brasileiras não se abalaram e viraram o placar para 21 a 17 em grande trabalho defensivo, principalmente do bloqueio. Na reta final da parcial, a defesa do Brasil voltou a brilhar para fechar a primeira parcial por 25 a 18 e abrir 1 set a 0.

Brasil x EUA pela Liga das Nações de Vôlei (Foto: VNL)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

2º Set

No início do set, o bloqueio e o saque brasileiro funcionou mais uma vez, fazendo com que o Brasil abrisse 6 a 3. Mesmo após tempo técnico pedido pelos Estados Unidos, as brasileiras seguiram melhor e administrando a vantagem construída no início, 12 a 9, com Ana Cristina em noite inspirada. Na metade da parcial, os EUA melhoraram e aproveitaram oscilação do Brasil para encostar no placar em 18 a 17.

continua após a publicidade

Com a aproximação americana, Zé Roberto Guimarães pediu tempo, que rapidamente surtiu efeito, com a Seleção Brasileira abrindo 21 a 17, com Ana Cristina sendo crucial. Na sequência, o Brasil seguiu dominante e fechou a parcial em 25 a 17 e abriu 2 sets a 0.

3º Set

Assim como nos sets anteriores, o Brasil seguiu dominante no início e abriu 8 a 3. Mesmo com tempo técnico pedido pelos EUA, a Seleção Brasileira abriu vantagem no placar para 12 a 6, com diversos erros das americanas no ataque. Na metade da parcial, as brasileiras seguiram confortável na liderança, até fechar a parcial por 25 a 19 e vencer a partida por 3 sets a 0.

continua após a publicidade