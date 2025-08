Olá, meus amigos, tudo bem?

Este primeiro dia de agosto marca o início de um mês particularmente agitado nessa minha jornada dupla Brasil-Estados Unidos. Enquanto no Brasil teremos a continuidade do BRB Stock Car Pro Series, nos Estados Unidos, a Meyer Shank Racing (MSR) atuará ao mesmo tempo no NTT IndyCar Series e no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Já neste domingo, dia 3, será disputada a prova de duas horas e quarenta minutos de duração, a Motul Sportcar Grand Prix. O palco não poderia ser melhor, pois o traçado de Road America, com seus seis quilômetros e meio de extensão, é um dos mais sensacionais do mundo.

A MSR vai com força total, colocando nossos dois Acura ARX-06 na pista. O #60 tem em sua pilotagem a dupla formada pelo Tom Blomqvist e o Colin Braun. Já o Renger van der Zande e o Nick Yelloly comandam o #93 e ocupam a posição P3 no campeonato, contando para isso com a extraordinária vitória em Detroit. Tom e Colin estão em P6, depois do excelente impulso representado pela vitória gigantesca em Watkins Glen.

Aliás, só mesmo a IMSA para proporcionar uma sequência tão especial de pistas históricas que ocupam espaços fundamentais na história do automobilismo norte-americano e mundial. É, de fato, uma etapa muito importante porque, depois de Road America, teremos apenas mais duas provas, ou seja, Indianapolis em setembro e Petit Le Mans em outubro.

Helio Castroneves e seu carro em ação (Foto: Castroneves Racing)

IndyCar: Arrancada Final

Como tradicionalmente acontece, a IndyCar é o primeiro dos grandes campeonatos a encerrar sua temporada. Neste ano não será diferente, mas com uma sequência de provas de tirar o fôlego. No dia 10, a categoria cumprirá a antepenúltima etapa com o Bitnile.com Grand Prix of Portland, no Portland International Raceway. Duas semanas depois será a vez do Snap-On Milwaukee Mile 250, no oval do Milwaukee Mile. A grande final será no domingo seguinte, 31 de agosto, no Nashville Superspeedway com o Borchetta Bourbon Music City Grand Prix.

Nossos dois pilotos estão caminhando muito bem no campeonato. Felix Rosenqvist está em P6 na classificação e com boas chances de avançar mais ainda na pontuação. Marcus Armstrong vem numa fantástica evolução e já é P8 na classificação geral. Ou seja, vamos fazer mais bonito ainda na IndyCar antes de 2025 fechar.

Stock Car em Minas Gerais

Tudo isso é atividade do dono de equipe, mas o piloto Castroneves também estará em ação neste mês. Nos dias 16 e 17, justamente no intervalo antes das duas provas finais da IndyCar, vou incluir mais uma pista no meu currículo, que é Curvelo. Aliás, bem que meu pessoal poderia fazer um levantamento de todas as pistas em que já corri. Como minha carreira é “curtinha”, não deve dar “muito trabalho”, né? (hehehe).

Será uma oportunidade importante para superar as dificuldades que tivemos no Velocitta e, para isso, a A. Mattheis Motorsport tem trabalhado muito no meu SUV SNG-01 Chevrolet Tracker #06. Obviamente, estou empolgado mas, como perceberam, vou passar todo o mês de agosto “morando em aeroporto”.

É isso aí. Forte abraço e até sexta que vem.

