Russell abre o jogo sobre negociações com a mercedes

George Russell venceu o GP do Canadá no domingo (15), o primeiro triunfo da Mercedes na temporada 2025 da Fórmula 1, e reforçou que o resultado só fortalece a posição nas negociações contratuais com a equipe alemã. Ainda sem acordo para o próximo ano, garantiu estar tranquilo quanto ao futuro e acredita viver o melhor momento da carreira.

O britânico George Russell, da Mercedes (Foto: Clive Rose / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Russell cravou a pole-position no sábado ao superar Max Verstappen por 0s160 e, com exceção ao momento pós pit-stop, liderou a prova do início ao fim, mesmo com a pressão do tetracampeão. Foi a quarta vitória na F1.

— Isso não atrapalha, com certeza — brincou ao ser perguntado sobre o impacto da vitória em seu futuro. — Mas, como já disse várias vezes, não estou nem um pouco preocupado com o ano que vem. Sei que estarei no grid em 2026. Sinto que estou guiando melhor do que nunca, e ainda tenho mais a oferecer — emendou.

— Estou pronto para lutar por um título mundial. Resultados como o de hoje, ou o de Bahrein neste ano, mostram que, quando temos uma chance, conseguimos aproveitar. Estou bem relaxado, curtindo o momento, correndo com prazer e levando tudo semana a semana — relatou.

O britânico destacou que a Mercedes já chegou ao Canadá com expectativas altas após o bom desempenho na prova do ano anterior. Também elogiou o desempenho do companheiro de equipe, Andrea Kimi Antonelli, que chegou em terceiro e subiu ao pódio pela primeira vez.

— Sabíamos que havia potencial para disputar a pole e a vitória. No fim das contas, tudo se decidiu na classificação. Não houve muita movimentação nas posições durante a corrida, mas fiquei feliz com o que fizemos — explicou.

— Estou muito feliz por Kimi, fiquei de olho em como estava indo durante a prova. Como equipe, temos trabalhado muito bem. Até a última sequência tripla, vínhamos maximizando tudo, seja com o segundo lugar no Bahrein ou outros pódios que conseguimos — falou.

Apesar do protesto protocolado pela Red Bull ter adiado a confirmação da vitória, Russell afirmou que se manteve confiante durante toda a corrida e celebrou a conquista.

— Claro que houve momentos difíceis, com Charles [Leclerc] e Lando [Norris] em estratégias diferentes, atrapalhando um pouco. Mas, quando tive pista livre, consegui abrir vantagem com tranquilidade. Não foi fácil, mas estava confiante. Estou orgulhoso de mim e da equipe, especialmente depois do que aconteceu há um ano, quando deixamos uma vitória escapar — concluiu.

George Russell no GP de Miami em 2024 (Foto: Divulgação/Mercedes)

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.