Jannik Sinner e Carlos Alcaraz estão disputando a final de Roland Garros neste domingo. É a primeira vez que o italiano e o espanhol decidem um Grand Slam.



No primeiro set, Sinner venceu um ponto espetacular, com muitas trocas de bolas e a finalização com um voleio cruzado. A jogada foi eleita pelo perfil do torneio no X como a 'jogada do dia'.



Confira abaixo:



Únicos tenistas nascidos após 2000 a chegarem a uma final de Grand Slam, Jannik Sinner, de 23 anos, e Carlos Alcaraz, de 22, decidem, neste domingo, Roland Garros, às 10h (de Brasília). Se não vale a liderança do ranking (o italiano seguirá lá, mesmo se perder), o clássico em Paris será a 20ª conquista do campeão.



De seus 19 títulos como profissional (sendo 10 no saibro), Alcaraz já enfileirou três na atual temporada: dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, ambos no saibro, e o ATP 250 de Rotterdã, na Holanda, na quadra rápida.

Já Sinner ergueu um troféu na atual temporada, o seu terceiro de Slam: em janeiro, no Aberto da Austrália. Curiosamente, o italiano tem apenas um de saibro na carreira até aqui: em Umag, na Croácia, em 2022, em seu único triunfo, por ora, sobre o rival nesse piso, em três confrontos.

Os 19 títulos de Sinner

2025 (1) - Aberto da Austrália (Outdoor/rápida)

2024 (8) - Nitto ATP Finals (Indoor/rápida), ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida), US Open (Outdoor/rápida), Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida), Halle (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Rotterdam (Indoor/rápida), Aberto da Austrália (Outdoor/rápida)

2023 (4) - Vienna (Indoor/rápida), Pequim (Outdoor/rápida), Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida)

Montpellier (Indoor/rápida)

2022 (1) - Umag (Outdoor/saibro)

2021 (4) - Antwerp (Indoor/rápida), Sofia (Indoor/rápida), Washington (Outdoor/rápida), Melbourne 1 (Outdoor/rápida)

2020 (1) - Sofia (Indoor/rápida)



Os 19 títulos de Alcaraz



2025 (3) - ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro)

Rotterdam (Indoor/rápida)

2024 (4) - Pequim (Outdoor/rápída), Wimbledon (Outdoor/grama), Roland Garros (Outdoor/saibro), Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida)

2023 (6) - Wimbledon (Outdoor/grama), London / Queen's Club (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Barcelona (Outdoor/saibro) ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápída)

Buenos Aires (Outdoor/saibro)

2022 (5) - US Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Barcelona (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Rio de Janeiro (Outdoor/saibro)

2021 1 Umag (Outdoor/saibro)

Alcaraz e Sinner já se enfrentaram 11 vezes, com sete vitórias do espanhol. A última delas foi na final do Masters 1000 de Roma, em maio.



Nesta edição de Roland Garros, o único que ainda não perdeu sets foi Sinner, algoz do sérvio Novak Djokovic na semifinal. O espanhol, por sua vez, vencia o quarto set contra o italiano Lorenzo Musetti, quando o rival, lesionado, abandonou a partida.

Sinner e Alcaraz vão decidir um Grand Slam pela primeira vez

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros

2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz