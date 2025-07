Mãozinha Pereira volta a ser destaque no Bulls na NBA Summer League

O brasileiro Mãozinha Pereira foi, mais uma vez, protagonista dos melhores momentos do Chicago Bulls. Na noite desta quarta-feira (16), a franquia derrotou o Milwaukee Bucks por 102 a 96 pela NBA Summer League. Ao lado do japonês Yuki Kawamura, ele brilhou em quadra e registrou 15 pontos para garantir a terceira vitória do time no torneio de verão.

continua após a publicidade

➡️ ‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos dos 30 times

A estreia de Mãozinha Pereira não saiu como esperado. No dia 11 de julho, o brasileiro entrou em quadra pela primeira vez com o Chicago Bulls, na NBA Summer League, contra Toronto Raptors. Ele esteve em jogo por 8 minutos, mas não contribuiu com nenhuma pontuação.

A partida seguinte foi marcada por um revés no último sábado (12). Apesar disso, o Bulls contou com a boa atuação do brasileiro na vitória contra o Sacramento Kings por 109 a 92. O pivô foi titular, anotou 15 pontos, e chamou atenção com belas jogadas, incluindo uma ponte aérea.

continua após a publicidade

Com 34 minutos em quadra, Mãozinha também contribuiu com cinco rebotes e duas assistências. Em sua segunda partida pelo Chicago Bulls, o brasileiro conseguiu melhorar seu desempenho em relação à estreia diante do Raptors.

Apesar da boa atuação, o Bulls decidiu por não utilizar o pivô na vitória contra o Indiana Pacers no dia 14 de julho. A situação de Mãozinha, no entanto, voltou a melhor no confronto seguinte, vencido por Chicago sobre o Milwaukee Bucks. Na quarta-feira (16), o brasileiro foi o terceiro maior pontuador da franquia, com 15 pontos.

continua após a publicidade

Vale destacar que Mãozinha Pereira flertou com o duplo-duplo ao registrar, além dos 15 pontos, oito rebotes e uma assistência. Ao todo, ele esteve 27 minutos em quadra e brilhou nos melhores momentos junto do companheiro Yuki Kawamura.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.