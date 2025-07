Joel Embiid abre o jogo sobre ‘briga’ com James Harden na NBA

Após a saída do Philadelphia 76ers, a parceria entre James Harden e Joel Embiid parece ter chegado ao fim. A dupla foi um dos grandes destaque do Sixers na temporada de 2022/23 da NBA. Apesar disso, a eliminação para o Boston Celtics também marcou a última partida do armador do Los Angeles Clippers na equipe da Pensilvânia. Em entrevista ao jornalista Dotun Akintoye, da "ESPN", o pivô camaronês deu detalhes sobre o abalo sofrido por sua relação com o ex-companheiro.

— Ninguém sabe disso, mas James Harden não está falando comigo. Essa é a parte que eu não gosto em ser "aquele cara", porque te coloca no meio dessas situações. Afinal, se você perguntar, ele provavelmente acredita que tive algo a ver com ele não estar aqui (no Sixers). Só que do meu ponto de vista, eu ganhei o título de mais pontuação e ele o de assistências. Então, tivemos um pick-and-roll imparável — destacou Embiid, que completou:

— Nunca quero ser o responsável por alguém perder o emprego, alguém ser negociado ou demitido. Dói quando você sente que não fez nada de errado. Quando você acha que tem um relacionamento assim com alguém, você perde muito.

A saída de Harden da Philadelphia não pode ser considerada tranquila. Para selar o fim da parceria, os conflitos com o GM da equipe, Daryl Morey, se intensificaram ao ponto do armador chamar o dirigente de "mentiroso" publicamente. Na época, o jogador ficou descontente pela falta de melhores ofertas para mantê-lo na franquia. Com isso, James foi trocado para o Clippers.

Futuro de Harden na NBA

Ao fim da NBA 2024/25, o armador de 35 anos assinou uma extensão de contrato com o Los Angeles Clippers por mais duas temporadas. O acordo foi anunciado após o jogador declinar uma cláusula contratual de US$ 36,3 milhões para fechar um novo vínculo com a franquia californiana. Segundo a ESPN, o astro receberá aproximadamente US$ 81,5 milhões durante o período.

Harden optou por não exercer sua opção de extensão para negociar um contrato mais longo com o time. O segundo ano do novo acordo será parcialmente garantido e incluirá uma opção de escolha para o próprio atleta.

A decisão do jogador não estava relacionada principalmente a questões financeiras, mas à busca por maior estabilidade contratual com a equipe de Los Angeles, conforme informou o site "The Athletic". Desde sua chegada ao Clippers em 2023, o armador tem apresentado bom desempenho.

Após passar por três equipes diferentes em três anos, o armador encontrou estabilidade em sua carreira ao se juntar à franquia da Califórnia. A permanência de Harden já era amplamente esperada nos bastidores da liga, especialmente devido à escassez de times com disponibilidade financeira no mercado.