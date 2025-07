Há 10 anos, a F1 perdia Jules Bianchi em acidente que mudou a categoria

Há exatos 10 anos, em 17 de julho de 2015, morria Jules Bianchi, aos 25 anos, em decorrência de um acidente sofrido nove meses antes no GP do Japão de F1. O acidente foi o último fatal da Fórmula 1 e implementou mais medidas de segurança no esporte, incluindo o halo, estrutura que protege a cabeça dos pilotos.

O <em>halo</em> é estrutura preta que envolve a cabeça do piloto (Foto:Reprodução/ Twitter)

O acidente fatal

Chovia forte no GP do Japão de 2014 por conta de um tufão que se aproximava do país à época. A corrida seguia normalmente até que Adrian Sutil, da Sauber, bateu e trouxe uma bandeira amarela para a pista. A retirada do carro estava sendo feita com um trator.

Batida de Adrian Sutil no GP do Japão de 2014 (Foto: Reprodução / F1TV)

Poucas voltas depois, Jules Bianchi, da Marussia, aquaplanou na pista e foi em direção ao carro da Sauber que havia abandonado. Ele bateu no carro de Sutil e depois chocou o lado esquerdo do capacete fortemente no trator que estava ao lado do veículo.

A batida de 254 g (equivalente a 254 vezes a força da gravidade) deixou uma lesão axonal difusa no francês. Ele foi levado a um hospital no Japão e entrou em coma. Meses depois, ele foi transferido para um hospital na frança, onde morreu. A morte foi a primeira na F1 desde o acidente de Ayrton Senna no GP de San Marino, 1994.

Entenda acidente de Jules Bianchi na F1 (Foto: Reprodução / Henrique Assale / Arte LANCE! / Acervo Lance!)

O relatório da FIA (Federação Internacional do Automobilismo) constatou que o piloto não reduziu suficiente a velocidade para a bandeira amarela, tendo perdido o controle cerca de 3 segundos antes do impacto.

O acidente gerou comoção no mundo da Fórmula 1. Apenas quatro dias após a batida, já acontecia os preparativos para o GP da Rússia, em Sochi. A primeira coletiva de imprensa dos pilotos teve como tema principal o acidente de Jules Bianchi. Muitos pilotos se emocionaram. Veja abaixo a seção de motor do Lance! cinco dias após o acidente do GP do japão de 2014.

Página de motor do Lance! em 10 de outubro de 2014 (Foto: Reprodução / Lance! / Acervo Lance!)

Mudanças na Fórmula 1 após o acidente de Jules Bianchi

A principal mudança na Fórmula 1 após o acidente de Jules Bianchi foi a implementação do halo, equipamento em formato de chinelo que envolve a cabeça dos pilotos. A estrutura começou a ser testada em 2016 e passou a ser obrigatória a partir de 2018.

O dispositivo não teria evitado a morte de Bianchi segundo a FIA, mas o acidente fez com que mais equipamentos de segurança fossem estudados. Hoje, o halo evita graves acidentes na Fórmula 1, como a batida de Romain Grosjean no GP do Bahrein de 2021, em que a peça evitou um choque da cabeça do piloto com a barra de segurança da pista. Outro exemplo foi a batida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Itália de 2021.

Halo protegeu a cabeça de Hamilton da roda traseira de Verstappen em 2021 (Foto: Reprodução / F1)

Além disso, diversos procedimentos de retirada de carros foram alterados na categoria, incluindo a entrada das bandeiras. Desde então, a direção de prova agiu com mais cautela em situações semelhantes de tempo. O acidente de Bianchi também introduziu o Safety Car Virtual, dispositivo que obriga os pilotos a manterem as posições e reduzirem as velocidades em situações de menos risco.

O enterro de Jules Bianchi foi em julho de 2015, na Velha Nice, na França. O momento gerou comoção em jornalistas, fãs e pilotos.