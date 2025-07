Ex-companheiro de MVP da NBA ‘Não sei como ele andava’

Em entrevista à ESPN, o francês Nicolas Batum, ex parceiro de time de Joel Embiid expressou choque ao testemunhar o estado do joelho do MVP da NBA na temporada 22/23.

Nicolas Batum e Joel Embiid jogaram juntos na temporada 22/23 pelo Philadelfia 76ers (Foto: Reprodução)

— Eu sentava do lado dele no vestiártio — disse o francês — Eu via o joelho dele antes de cada jogo, depois de cada jogo… Não tenho ideia de como ele conseguia andar — afirmou o ala-pivô do Los Angeles Clippers.

Temporada conturbada de Embiid

A temporada 2024-2025 da NBA foi mais uma vez desafiadora para Joel Embiid, pivô do Philadelphia 76ers, que por conta de lesões foi obrigado a participar de apenas 19 partidas da temporada regular. A participação do astro foi drasticamente interrompida por um problema crônico no joelho esquerdo, que o afastou das quadras a partir de fevereiro de 2025.

Joel Embiid pelo Philadelphia 76ers em jogo contra o Boston Celtics (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Essa foi a segunda temporada consecutiva em que Embiid teve uma participação significativamente reduzida por conta de lesões. Na temporada anterior, em 2023-2024, na qual defendia o título de MVP, ele atuou em apenas 39 jogos devido a uma lesão no menisco do mesmo joelho.

Joel Embiid abre o jogo sobre ‘briga’ com James Harden

Após a saída do Philadelphia 76ers, a parceria entre James Harden e Joel Embiid parece ter chegado ao fim. A dupla foi um dos grandes destaque do Sixers na temporada de 2022/23 da NBA. Apesar disso, a eliminação para o Boston Celtics também marcou a última partida do armador do Los Angeles Clippers na equipe da Pensilvânia. Em entrevista ao jornalista Dotun Akintoye, da ESPN, o pivô camaronês deu detalhes sobre o abalo sofrido por sua relação com o ex-companheiro.

— Ninguém sabe disso, mas James Harden não está falando comigo. Essa é a parte que eu não gosto em ser "aquele cara", porque te coloca no meio dessas situações. Afinal, se você perguntar, ele provavelmente acredita que tive algo a ver com ele não estar aqui (no Sixers). Só que do meu ponto de vista, eu ganhei o título de mais pontuação e ele o de assistências. Então, tivemos um pick-and-roll imparável — destacou Embiid, que completou:

— Nunca quero ser o responsável por alguém perder o emprego, alguém ser negociado ou demitido. Dói quando você sente que não fez nada de errado. Quando você acha que tem um relacionamento assim com alguém, você perde muito.

A saída de Harden da Philadelphia não pode ser considerada tranquila. Para selar o fim da parceria, os conflitos com o GM da equipe, Daryl Morey, se intensificaram ao ponto do armador chamar o dirigente de "mentiroso" publicamente. Na época, o jogador ficou descontente pela falta de melhores ofertas para mantê-lo na franquia. Com isso, James foi trocado para o Clippers.