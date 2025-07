Polo aquático: Brasil encara Grécia por vaga nas quartas do Mundial

Após a vitória nos pênaltis sobre o Canadá, no encerramento da fase de grupos do Mundial de Singapura, a Seleção Brasileira de polo aquático volta à piscina nesta sexta-feira (18). A equipe, que terminou a primeira etapa da disputa como o segundo colocado do Grupo C, enfrenta a Grécia às 8h10 (horário de Brasília) por uma vaga nas quartas de final.

No confronto contra o Canadá, o Brasil ficou em desvantagem no placar durante a maior parte do jogo, mas conseguiu buscar o empate no último minuto de jogo. O técnico da Seleção, Thiago Nascimento, elogiou a postura dos atletas, mas pediu atenção nas próximas fases.

— Estou muito orgulhoso dos meus jogadores por não desistirem, mesmo com um começo ruim. Precisamos começar mais focados daqui para frente, para não sofrermos no final. E nunca desistir - disse.

A Grécia, que avançou para a repescagem como terceiro colocado do Grupo D, com três pontos, ligou o alerta para o confronto desta sexta-feira (18) diante dos brasileiros.

— Esses jogos são sempre perigosos quando você é o favorito. É um jogo de vida ou morte. O Brasil vai aparecer para jogar; eles não têm nada a perder. Se a nossa equipe entrar focada desde o primeiro minuto de jogo, não teremos problemas. No entanto, se decidirmos aparecer aqui apenas para boiar na água e se esperarmos vencer apenas por estarmos lá, isso não vai acontecer. Precisamos chegar preparados e, como eu disse, com energia e paixão durante quatro quartos - disse o artilheiro Konstantinos Genidounias

Itália, Espanha, Estados Unidos e Croácia, líderes de seus grupos na primeira fase, já estão classificados para as quartas de final e aguardam apenas definição dos adversários.

Seleção brasileira enfrenta Grécia na repescagem (Foto: Divulgação/ CBDA)

O Mundial de Esportes Aquáticos

Principal competição do ano, o evento terá disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. As disputas em Singapura começaram com o polo aquático e duram até o dia 3 de agosto, com o encerramento das provas de natação e saltos ornamentais.