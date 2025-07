Pamela Rosa se pronuncia após lesão na SLS Brasília: ‘voltar mais forte’

A skatista Pamela Rosa se lesionou durante o SLS Takeover de Brasília, no último final de semana. A atleta olímpica sofreu uma queda nos treinos para o evento na capital federal, que causou o rompimento do ligamento do ombro. Nesta quinta-feira (17), a atleta, que já passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação, publicou uma mensagem em suas redes sociais, tranquilizando os fãs.

— Nem sempre o caminho é reto, às vezes a vida nos freia pra gente voltar ainda mais forte! Durante os treinos da SLS Brasília, sofri uma queda que resultou no rompimento do ligamento do ombro. Não era o que eu esperava, mas faz parte do processo. Agora é foco total na recuperação. Obrigada a todos que estiveram por perto, à equipe médica e aos que seguem mandando força - cada mensagem faz diferença - escreveu em seu perfil.

O SLS Spot Takeover foi um evento realizado pela Street League Skateboarding (SLS), principal liga mundial de skate, que reuniu os principais atletas da modalidade em uma disputa de Best Tricks em que os skatistas tiveram sete oportunidades para realizar suas melhores manobras.

Rayssa Leal dominou a prova e se sagrou como campeã do evento, com 21,8 pontos. Gabi Mazetto, com 14 pontos, e Duda Ribeiro, com 13,7, completaram o pódio. Entre os homens, Felipe Gustavo levou o título, com 27,1 pontos. Ele foi seguido de perto por Giovanni Viana, com 27 pontos, e Gabryel Aguilar, com 24,8.

Temporada de Pamela Rosa

Nesta temporada, Pamela Rosa foi campeã da etapa de Florianópolis do STU National, em maio. No mês seguinte, ela disputou a Copa do Mundo de Skate Street em Roma e chegou até a semifinal.

