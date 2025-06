Gauff amassa Boisson e disputa final de Roland Garros contra Salabenka

Coco Gauff, número dois do mundo, não se importou com a torcida contra e acabou com o encanto da jovem Lois Boisson, 361ª do mundo, para se classificar à semifinal de Roland Garros. Gauff passou pela rival por 2 sets a 0, com contundentes 6/1 e 6/2 após partida de 1h09min de duração na lotada e barulhenta quadra Philippe Chatrier para 15 mil pessoas.

Boisson fez uma campanha de Cinderela no torneio onde foi convidada, quebrou marcas francesas, como a mais jovem em uma semifinal desde 1999. Mas Gauff não ligou e foi para cima, atropelando com uma atuação de alto nível.

Coco Gauff e Lois Boisson após disputa em Roland Garros (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP)

Coco jogará sua terceira final de Grand Slam. Campeã do US Open de 2023, ela tem um vice no Aberto da França diante de Iga Swiatek, em 2022. A americana vai buscar um título inédito no sábado contra Aryna Sabalenka, número 1 do mundo. Sabalenka acabou com a série de 26 triunfos de Iga Swiatek no torneio. A parida final de Roland Garros será neste sábado.

Gauff e Sabalenka se enfrentaram recentemente na final de Madri com triunfo da bielorrussa. O duelo será um tira-teima. Cada uma venceu cinco partidas no circuito. Boisson sairá do torneio como a 65ª do mundo em um salto de quase 300 posições no ranking mundial.

Como foi a partida de Sabalenka?

Sabalenka começou dominando o primeiro set e abriu 4 a 1, quebrando os dois primeiros saques de Swiatek em poucos minutos de jogo. A polonesa conseguiu se recuperar e levou o set para o tie-break, mas não resistiu e perdeu por 7 a 1.

O segundo set foi mais equilibrado e Swiatek saiu na frente, quebrando dois saques da bielorrussa e fechando a etapa em 6 a 4, empatando a partida. Sabalenka se revoltou durante o set e chegou a bater a bolinha para a arquibancada, a cara fechada e gritos reforçaram o momento tenso da jogadora na partida.

No terceiro e último set, Sabalenka não deu chance nenhuma para a adversária e fechou o set em 6 a 0. Iga cometeu muitos erros não forçados e não conseguiu vencer nenhum game no set.