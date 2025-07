McGregor volta ao programa antidoping e mira evento da UFC na Casa Branca

Conor McGregor, que foi campeão de duas categorias da UFC, confirmou sua entrada no programa antidoping da organização e anunciou planos para retornar aos octógonos no evento que a empresa pretende realizar na Casa Branca. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) durante entrevista após uma coletiva de imprensa do Bare Knuckle FC na Flórida.

continua após a publicidade

➡️ Show de drones anuncia oficialmente a revanche entre Belfort e Wanderlei; vídeo

O lutador irlandês, conhecido como "The Notorious", tem como alvo o card que a UFC de Dana White planeja promover em julho de 2026, dando ao atleta aproximadamente um ano para preparação física e seleção de possíveis adversários.

— Estão me fazendo testes. Pensei que era para entrar e sair, mas voltei. Então se preparem e mantenham-se preparados porque vou provocar muito dano — afirmou McGregor durante sua entrevista.

continua após a publicidade

UFC na Casa Branca quer estrelas do MMA

A iniciativa da UFC de realizar um evento na Casa Branca surgiu após manifestação de interesse de Donald Trump em um card com grandes estrelas da história do MMA. O plano já atrai outros nomes importantes do esporte, como Jon Jones, que anunciou sua aposentadoria há pouco mais de duas semanas.

— Acho que é emocionante. Muito emocionante. Não posso prometer nada, mas tenho a firme sensação de que estarei nesse evento — declarou Jones.

continua após a publicidade

McGregor, primeiro grande fenômeno de popularidade na história das artes marciais mistas, foi campeão dos pesos pena e leve da UFC. O irlandês não realizou nenhum teste antidoping para a organização em 2025. No ano anterior, foi submetido a 11 testes para sua luta contra Michael Chandler, combate cancelado devido a uma lesão no pé do lutador, caso que permanece sem esclarecimentos completos após mais de um ano.

Com sua entrada no Grupo de Controle Antidopaje, McGregor estará sujeito a testes surpresa de urina ou sangue em datas aleatórias determinadas pela equipe médica da UFC.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O anúncio do retorno acontece durante uma semana em que o lutador enfrentou o vazamento de imagens íntimas e acusações de infidelidade.