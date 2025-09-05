Sinner tem trabalho, mas avança e decide o US Open contra Alcaraz

Jannik Sinner faz parecer fácil chegar à quinta final consecutiva de Grand Slam. Nesta sexta-feira, o líder do ranking e atual campeão derrotou um destemido canadense Felix Auger Aliassime (27º), por 6/1, 3/6, 6/3 e 6/4, numa semifinal eletrizante do US Open. Com o resultado, o italiano, domingo, reencontra Carlos Alcaraz (2º) na tão esperada final, às 15h (de Brasília). Mais cedo, o espanhol atropelou o tetracampeão sérvio Novak Djokovic (7º).



➡️ Europeus reagem à derrota de Djokovic no US Open

➡️ Imagens da vitória de Alcaraz sobre Djokovic no US Open

➡️ Djokovic, Alcaraz e Sinner repetem feito do Big 3 de 2012. Entenda

continua após a publicidade

Antes do italiano, na Era Aberta (desde 1969), apenas o australiano Rod Laver, o suíço Roger Federer e Djokovic haviam alcançado as quatro finais de Slam na mesma temporada.







Alcaraz leva a melhor no confronto direto com Sinner

No confronto direto, Alcaraz leva a melhor diante de Sinner, por 9 a 5. Em finais de Grand Slams, no entanto, os dois rivais estão empatados: o espanhol salvou três match-points na decisão de Roland Garros, em junho. Com 5h29m, foi a final mais longa da história do torneio francês. Mas o italiano deu o troco no mês seguinte, em Wimbledon, por 3 a 1, impedindo o tricampeonato do rival. Domingo, será a primeira vez na Era Aberta que dois jogadores vão se enfrentar na terceira final seguida de Slam.



➡️ Bia Haddad elege a pior derrota da temporada

➡️ Bia Haddad troca torneio americano pelo SP Open

➡️ Quem é Fullana, brasileira confirmada no SP Open

continua após a publicidade

Em 2025, foram mais dois duelos entre eles, com triunfos do espanhol nas decisões de Roma, no saibro, e de Cincinnati, na quadra rápida (por desistência), ambos em Masters 1000. O torneio na capital italiana, em maio, aliás, marcou o retorno de Sinner às quadras após três meses cumprindo suspensão por doping.





Como foi a semifinal

Com quebras no segundo e sexto games, o número 1 do mundo passeou na primeira parcial.



Quando parecia se desenhar mais um atropelo, Aliassime reagiu no set seguinte. No segundo game, o líder do ranking sacou em 0/40 e salvou os três primeiros breaks do rival no jogo. Valente, o canadense voltou a pressionar o saque do rival no oitavo game, e conquistou a quebra. Em seguida, com um ace, Aliassime fechou o set, confirmando o serviço de zero.

continua após a publicidade



Sinner pediu atendimento médico ao final do segundo set, mas voltou do vestiário recuperado. Aliassime, no segundo game do terceiro set, saiu de 15/40 e salvou dois breaks. Dois games depois, no entanto, o líder do ranking voltou a quebrar o adversário.

Ex-top 6, Aliassime, que chegara à segunda semi de Slam da carreira após vencer nomes como o alemão Alexander Zverev (3º), o russo Andrey Rublev (15º) e o australiano Alex de Minaur (8º), não se entregou e colocou o líder do ranking nas cordas no segundo game do quarto set. Mas Sinner sacou em 0/1, 15/40 e salvou os dois breaks. Dois games depois, o número 1 do mundo salvou três breaks. No primeiro deles, após vencer um rallie espetacular. Após mais um susto e a confiança recuperada, Sinner quebrou o inspirado rival no game seguinte. Na sequência, sacou e abriu 4/2. O incansável Aliassime salvou dois breaks no sétimo game. Com alguma dificuldade, o atual campeão sacou e fez 5/3. Dois games depois, na primeira chance que teve, o italiano avançou à quinta final seguida de Slam.

Pela ótima campanha na cidade americana, o canadense, de 25 anos, vai subir nada menos que 14 posições no ranking, assumindo o 13º lugar.

O canadense Felix Auger-Aliassime saca na derrota para o italiano Jannik Sinner no US Open (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)



