Bia Haddad elege pior derrota da temporada no tênis

Presente na edição de 2025 do SP Open, a tenista Bia Haddad elegeu a sua pior derrota na temporada do tênis internacional. Em resposta ao Lance! a brasileira elegeu a derrota para Dalma Galffi, em Wimbledon, como a pior. Assista à entrevista no vídeo abaixo:

— Acho que a derrota mais dura foi perder em Wimbledon. Me doeu bastante, porque eu também tinha feito uma primeira rodada muito firme, eu estava me sentindo bem. Eu me sinto bem na grama, e ali eu senti que eu estava bem pra pegar o jogo, e eu não lidei bem com o segundo set. Eu me frustrei muito, e inclusive depois do jogo fiquei muito chateada comigo. Mas faz parte —disse Bia Haddad ao Lance!.

A derrota para Dalma Galffi aconteceu na rodada 64 de Wimbledon. Na partida, Bia Haddad fez um primeiro set competitivo, mas acabou perdendo bastante força. Enquanto o primeiro foi encerrado em 7/6(7) pela húngara, o segundo set teve o domínio total de Galffi, que venceu por 6/1.

Nesta temporada, a brasileira acumula 13 vitórias e 24 derrotas.

Melhor vitória de Bia Haddad teve placar elástico

Já sobre a melhor vitória, Bia Haddad destacou a partida contra a grega Maria Sakkari. O placar foi o mais elástico da brasileira, já que a grega venceu somente três games.

— A vitória mais gostosa foi a que eu trabalhei melhor, eu acho que eu me senti muito madura e muito forte contra Maria Sakkari. Essa rodada foi marcante no ano. Eu joguei um alto nível de tênis, eu consegui ser muito constante, muito disciplinada. Devolvi e saquei muito bem. Acho que esse foi um jogo que talvez tenha sido o melhor do ano — explicou.