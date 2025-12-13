Flamengo na estreia da BCLA: Onde assistir e horário da partida
Rubro-Negro começa a caminhada pelo bi contra uruguaios
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo entra em quadra neste sábado (13) às 21h10 (horário de Brasília) para iniciar a caminhada na Basketball Champions League Americas (BCLA), a principal competição de clubes do continente. O atual campeão tem o Nacional (URU) pela frente na abertura da fase de grupos. O jogo será transmitido ao vivo no Canal Oficial da BCLA no YouTube.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Flamengo é o atual campeão da BCLA
O Flamengo carrega o peso e o orgulho de ser o atual campeão da BCLA. O título foi conquistado de forma incontestável.
O Rubro-Negro avançou na primeira colocação do Grupo B, que contava com o Boca Juniors (ARG) e o Toros de Chiriquí (PAN).
Em 6 jogos disputados, o Flamengo teve um desempenho impressionante, com 5 vitórias e apenas 1 derrota, somando 11 pontos. O time encerrou a fase com um saldo de pontos arrasador: +129.
Nas quartas de final o Flamengo superou o Paisas (COL) com duas vitórias. Em um dos confrontos, o time venceu por 89 a 72.
Na semifinal em um clássico nacional, o Flamengo atropelou o Franca, vencendo por 91 a 67 no Maracanãzinho.
A grande decisão foi contra o rival do grupo, o Boca Juniors (ARG). O Flamengo teve uma "atuação de gala" e derrotou o Boca Juniors por uma larga vantagem: 83 a 57. A vitória garantiu o segundo título de BCLA para o clube.
✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo (BRA) 🆚 Nacional (URU)
1ª Rodada — Basketball Champions League Americas (BCLA)
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 21h10 (de Brasília)
📍 Local: Paysandu, Uruguai
👁️ Onde assistir: FIBA Basketball Champions League Americas (Youtube) e Flamengo TV (Youtube)
- Matéria
- Mais Notícias