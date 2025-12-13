menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Flamengo na estreia da BCLA: Onde assistir e horário da partida

Rubro-Negro começa a caminhada pelo bi contra uruguaios

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/12/2025
19:30
flamengo-campeão-bcla-2025
imagem cameraFlamengo comemora título na Champions League das Americas (Foto: Anna Ramos / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo entra em quadra neste sábado (13) às 21h10 (horário de Brasília) para iniciar a caminhada na Basketball Champions League Americas (BCLA), a principal competição de clubes do continente. O atual campeão tem o Nacional (URU) pela frente na abertura da fase de grupos. O jogo será transmitido ao vivo no Canal Oficial da BCLA no YouTube.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Flamengo é o atual campeão da BCLA

O Flamengo carrega o peso e o orgulho de ser o atual campeão da BCLA. O título foi conquistado de forma incontestável.

O Rubro-Negro avançou na primeira colocação do Grupo B, que contava com o Boca Juniors (ARG) e o Toros de Chiriquí (PAN).

flamengo-campeão-bcla-2025-2
Flamengo comemora título na Champions League das Americas (Foto: Anna Ramos / Lance!)

Em 6 jogos disputados, o Flamengo teve um desempenho impressionante, com 5 vitórias e apenas 1 derrota, somando 11 pontos. O time encerrou a fase com um saldo de pontos arrasador: +129.

continua após a publicidade

Nas quartas de final o Flamengo superou o Paisas (COL) com duas vitórias. Em um dos confrontos, o time venceu por 89 a 72.

Na semifinal em um clássico nacional, o Flamengo atropelou o Franca, vencendo por 91 a 67 no Maracanãzinho.

A grande decisão foi contra o rival do grupo, o Boca Juniors (ARG). O Flamengo teve uma "atuação de gala" e derrotou o Boca Juniors por uma larga vantagem: 83 a 57. A vitória garantiu o segundo título de BCLA para o clube.

✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo (BRA) 🆚 Nacional (URU)
1ª Rodada — Basketball Champions League Americas (BCLA)
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 21h10 (de Brasília)
📍 Local: Paysandu, Uruguai
👁️ Onde assistir: FIBA Basketball Champions League Americas (Youtube) e Flamengo TV (Youtube)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias