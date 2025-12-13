Gabi Guimarães vai à final do Mundial sob olhar da mãe: 'quem mais me apoiou'

Ao longo de toda a semana do Mundial de Clubes feminino de vôlei, a capitã da seleção brasileira Gabi Guimarães foi o centro das atenções dos fãs. Todos os dias, ela passava longos minutos após os jogos tirando fotos e dando autógrafos aos torcedores. Na semifinal diante do Osasco, porém, a pessoa mais importante estava na arquibancada pela primeira vez: sua mãe, Elaine.

Usando uma camisa do Conegliano com o nome de Gabi, Elaine assistiu ao jogo ao lado da nora, Bruna Unzueta, que acompanhou todos os jogos da craque. Em conversa com a reportagem do Lance!, antes da partida, ela contou que se emociona com o carinho que a filha recebe do público.

— A Gabi fica apaixonada, ela fala: "mãe, é uma emoção!". A gente vê as pessoas torcendo, gritando o nome dela... As pessoas não têm noção da alegria que ela fica e do quanto isso dá força, ela é apaixonada. Eu fico doida também, é tanto amor, tanto carinho que ela recebe, é muito lindo - contou.

Apesar da distância, Gabi e Elaine conversam quase todos os dias, mas o sentimento é diferente quando a jogadora está em casa, pertinho da família. Elaine, aliás, contou o quanto Gabi é diferente dentro e fora das quadras.

— A Gabi é muito meiga, muito amorosa. Aí em quadra a gente vê uma guerreira, que quer ganhar, ir pra cima. É uma outra gana, uma outra pessoa, se transforma - disse.

De rosa, Elaine, mãe de Gabi, na arquibancada ao lado da nora Bruna (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

'Pessoa que mais me apoiou'

A mãe de Gabi chegou a São Paulo na manhã deste sábado (13) e teve o privilégio de acompanhar o jogo mais emocionante do Conegliano. Privilégio, ou aflição, já que Elaine, muito envolvida com os jogos da filha, ficou tensa na maior parte do primeiro e segundo sets, enquanto o Osasco levava a melhor em quadra. No fim, com a vitória do Conegliano por 3 a 1, viu a filha garantir a classificação à final do Mundial de Clubes.

— Minha mãe é a pessoa que mais me apoiou, em todos os sentidos. Na minha vida pessoal, na minha sexualidade, na minha carreira, sempre apoiou todas as minhas decisões. Ela é a pessoa que sempre fala: "Você tá feliz? Se não estiver, eu não deixo mais você jogar vôlei". Quando eu volto pra casa, eu não sou a Gabi Guimarães, eu sou a Gabi, filha da dona Elaine - disse a jogadora.

