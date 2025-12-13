Veja os gols de Flamengo x Pyramids: Léo Pereira abre o placar

Léo Pereira testou para o gol e abriu o placar para o Flamengo diante do Pyramids, em Doha, no Catar. A partida coloca em jogo a vaga na final e o troféu da Copa Challenger.

O jogo está sendo disputado no estádio Ahmad bin Ali, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final da Copa Intercontinental.

▶️CONFIRA ABAIXO TODOS OS GOLS DO JOGO;

Léo Pereira abre o placar: Flamengo 1 x 0 Pyramids

Arrascaeta cobra falta fechada na ponta-esquerda e Léo Pereira cabeceia na primeira trave, da entrada da pequena área, no canto direito de Ahmed El Shenawy, 1x0!

Danilo amplia de cabeça!

Arrascaeta cobra falta na intermediária esquerda e Danilo cabeceia para baixo na segunda trave, no canto esquerdo de Ahmed El Shenawy, 2x0!

Na defesa, Léo Ortiz volta ao banco de reservas rubro-negro após retorna de lesão no duelo com os mexicanos. Assim, Danilo assume o lugar do camisa 3 e faz dupla com Léo Pereira na zaga. Nas laterais, Varela e Alex Sandro foram mantidos

No meio-campo, sem mudanças: Jorginho joga ao lado de Erick Pulgar, e Arrascaeta é mantido como homem mais avançado do setor. No ataque, Carrascal segue na ponta-direita, enquanto Gonzalo Plata e Everton Cebolinha são novidades; Pedro é opção no banco do Flamengo e pode ganhar minutos, assim como Bruno Henrique e Samuel Lino.

Escalação do Flamengo para enfrentar Pyramids: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Cebolinha.

Para acompanhar as principais notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.