Europeus reagem à eliminação de Djokovic no US Open: ‘Nada a provar’

O tenista Novak Djokovic foi eliminado, nesta sexta-feira (5), do US Open. A queda do sérvio aconteceu diante do espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 0 (6-4, 7-6 e 6-2), na semifinal do Grand Slam dos Estados Unidos. Nas redes sociais, europeus repercutiram a derrota do atual número 7 do mundo.

Apesar da eliminação, Djokovic foi enaltecido pelo público. Internautas destacaram o fato do sérvio ter 38 anos, e ainda assim, consegui competir em alto nível na modalidade. Em 2025, ele chegou as quatro semifinais dos Grand Slam da temporada, mas não conseguiu levantar nenhum dos troféus mais cobiçados do tênis.

Os principais carrascos do ano foram o espanhol Carlos Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, atuais números 1 e 2 do mundo. Veja abaixo a repercussão dos europeus diante da queda do sérivo na semifinal do US Open:

Tradução: "Ele tem 38 anos e chegou às semifinais de todos os quatro Grand Slams deste ano. Se Alcaraz ou Sinner não estivessem no auge, esse cara ainda estaria ganhando GS. Minha devoção a Djokovic será eterna".

Tradução: "Levante-se e aplauda Novak Djokovic, que aos 38 anos poderia estar aposentado há vários anos, mas ainda está aqui nos mostrando todos os dias por que ele é o melhor da história. Poder jogar contra Carlitos em igualdade de condições por duas horas é algo de tirar o chapéu".

Tradução: "Djokovic parece tão cansado e não faz nem três sets completos, não, por que isso parece o fim de uma era".

Tradução: "Se Novak Djokovic fosse alguns anos mais novo, provavelmente venceria esta partida. Mas o tempo não espera por ninguém. Ainda incrivelmente orgulhoso deste homem".

Tradução: "Novak Djokovic não tem nada a provar. O maior que houve. O maior que existe. O maior que já existiu".

Eliminação de Djokovic

A queda de Djokovic evidência um possível final de carreira do sérvio. Aos 38 anos, a temporada de 2025 marca a primeira vez, desde 2017, que Djokovic não conseguiu chegar a uma final de Grand Slam.

Neste ano, o sérvio caiu nas semifinais dos quatro principais torneio do tênis. No Australian Open a queda foi diante do alemão Zverev, quando sentiu lesão e desistiu da partida. Em Wimbledon e Roland Garros o carrasco foi o italiano Jannick Sinner. Nos estados Unidos, Carlos Alcaraz o eliminou.

Após a vitória, o tenista espanhol, agora, espera o vencedor de Jannick Sinner e Felix Auger Aliassime, que se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 20h (de Brasília), pela outra semifinal. A decisão do US Open acontece neste domingo (7), às 15h (de Brasília).