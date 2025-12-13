Luizomar compara Conegliano a seleção e mira medalha contra o Praia

Na tarde deste sábado (13), o Osasco foi a primeira equipe a arrancar um set do Conegliano em todo o Mundial de Clubes. Após o jogo, o técnico Luizomar de Moura destacou o orgulho pela postura de sua equipe frente a uma "seleção do mundo" e se questionou sobre o que aconteceria caso o time conseguisse abrir 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️Conegliano vira sobre Osasco e confirma final italiana no Mundial

➡️Scandicci bate Praia Clube e garante vaga na final do Mundial de Vôlei

Após vencer o primeiro set com uma postura bastante agressiva, o Osasco chegou a liderar a segunda parcial por 22 a 18, um cenário em que poucos apostariam. Porém, liderado por Gabi, o Conegliano se reergueu em quadra, virou o set por 25 a 23 e encaminhou a vitória.

— Estudando os números, essa equipe tem números mais importantes do que as seleções nacionais, então eu não tenho dúvida que essa equipe jogando uma competição mundial de seleções seria candidata ao título. Muito orgulho das meninas, não sei se a gente ganharia o jogo, mas seria muito legal colocar 2 a 0 e ver o que ia acontecer nesse Pacaembu lotado - avaliou Luizomar.

continua após a publicidade

Osasco foi o primeiro time a ganhar um set do Conegliano (Foto: João Pires/ Fotojump)

Osasco e Praia Clube disputam bronze

O Osasco volta à quadra no início da tarde deste domingo (14), às 13h (horário de Brasília), para a disputa da medalha de bronze com o Praia Clube, em um cenário já mais familiar para ambas as equipes. Na primeira semifinal, o time mineiro foi superado pelo Scandicci de Antropova por 3 sets a 0.

— Agora é descansar as meninas, é um dia mais da nossa realidade, um clássico brasileiro, vamos disputar essa medalha com muita vontade, muito querer. É isso que eu espero dessa equipe - projetou Luizomar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial