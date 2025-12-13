Conegliano derruba Osasco e confirma final italiana no Mundial de Clubes

O Osasco começou bem a semifinal do Mundial de Clubes feminino de vôlei, mas não conseguiu conter a "seleção do mundo" que é o Conegliano. Após vencer o primeiro set, feito inédito neste torneio, o time afitrião levou a virada por 3 a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 16/25 e 17/25.

Agora, Gabi Guimarães e companhia disputam o clássico italiano com o Scandicci para definir o campeão do torneio, neste domingo (14), a partir das 16h30 (de Brasília). O Osasco encara o Praia Clube pela medalha de bronze.

Como foi o jogo

1º set

Além de enfrentar uma "seleção do mundo" do outro lado da quadra, parecia que o Osasco também precisaria lidar com um público dividido. Apesar de a torcida da equipe brasileira fazer sua parte, a capitã da seleção brasileira, Gabi Guimarães, atraiu muitos adeptos para o Conegliano, que se manifestaram bastante no início do jogo.

Dentro de quadra, o Conegliano começou mais eficaz no ataque, apesar de não abrir muita vantagem no placar no início do jogo. O Osasco, por sua vez, cedeu pontos importantes no saque e sofreu com a marcação sobre a argentina Bianca Cugno, principal pontuadora da competição. As brasileiras conseguiram passar à frente com bola de xeque de Mayhara, seguida de um ataque para fora de Gabi, colocando 17 a 15 no placar.

Time e torcida cresceram juntos, e a partir do momento que o Osasco assumiu a liderança, o barulho no ginásio ficou ensurdecedor. Caitie Baird, de xeque, fez 21 a 17 para o time paulista, após saque de Maiara Basso complicar o passe de Gabi, fazendo o técnico Daniele Santarelli parar o jogo pela segunda vez. Com um ponto de bloqueio, o Osasco venceu por 25 a 21 e tirou o primeiro set do Conegliano na competição.

2º set

Assim como terminou a parcial, o Osasco abriu o placar do segundo set com um ponto de bloqueio e as equipes trocaram pontos até o Conegliano passar à frente com um ataque de Wolosz e um ponto de bloqueio. O Osasco devolveu na mesma moeda, com Cugno e Baird, e empatou mais uma vez.

O saque da equipe brasileira encaixou mais no segundo set e, com um ace de Larissa e outro de Cugno, o Osasco abriu 13 a 10. Do outro lado, o Conegliano mostrou que também erra, com ataques para fora de Haak e Zhu. Até a sorte começou a ajudar as brasileiras, quando o saque de Jenna Grey tocou na rede, mas caiu na quadra adversária, colocando 17 a 13 no placar.

O Osasco chegou a abrir 22 a 18, mas viu a vantagem cair para apenas um ponto. O empate por 23 a 23 veio quando o Conegliano parou Bianca Cugno no bloqueio. Após um erro na construção do ataque do Osasco, com toque na rede da levantadora Marina Sioto, Gabi fechou a conta para o time italiano, que confirmou a virada por 25 a 23.

3º set

Embalado pela vitória, o Conegliano começou o terceiro set com tudo, se aproveitando de erros de ataque do time da casa e parando Cugno no bloqueio. O Osasco descontou em jogada rápida com Larissa e erro de saque de Lubian, mas mesmo assim as italianas tinham mais volume no ataque e administraram a vantagem.

O técnico Luizomar de Moura promoveu a entrada de Maira no lugar de Maiara Basso, que estava sendo "caçada" pelo saque italiano. Foi ela quem ajudou a diminuir a desvantagem no placar para 12 a 10 ao explorar o bloqueio do Conegliano, após longo rally. Assim como no jogo contra o Zhetysu, no encerramento da primeira fase, o técnico acionou a central Valquíria e a oposta Rebeca, vindas do banco.

As mudanças, porém, não impediram que o Conegliano abrisse a maior vantagem do jogo até então. A levantadora Wolosz distribuiu bem o ataque, com boas finalizações de Gabi e Zhu, para caminhar tranquilamente até a conclusão do set por 25 a 16.

4º set

Maira e Valquíria permaneceram em quadra para o quarto set. Após um início equilibrado, o Conegliano abriu 8 a 5 ao parar Mayhara no bloqueio, fazendo Luizomar pedir tempo técnico. A equipe, porém, seguia cedendo muitos pontos em erros de saque e ataque, facilitando para as italianas, que abriram 18 a 9.

Gabi, Haak e Lubian brilhavam do outro lado de quadra, enquanto a torcida do Osasco foi murchando, já vendo menores as chances de voltar à final. O time paulista ainda conseguiu pontuar com Cugno, Baird e Rebeca, mas não conseguiu mais conter o ímpeto das adversárias, que fecharam o set por 25 a 16.

Gabi disputará a final com o Conegliano (Foto: João Pires/ Fotojump)

Scandicci bate o Praia Clube

Mais cedo, o Scandicci confirmou seu lugar como primeiro finalista do Mundial de Clubes. No primeiro jogo do dia, as italianas venceram o Praia Clube por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 26/24 e 25/19, e seguem com 100% de aproveitamento na competição.

Veja a programação da fase final do Mundial de Clubes

13 de dezembro

Semifinal 1: Scandicci x Praia Clube - 13h

Semifinal 2: Conegliano x Osasco - 16h30

14 de dezembro

13h: Praia Clube x Osasco - disputa do bronze

