Djokovic reconhece superioridade de Alcaraz e Sinner após derrota; vídeo
Sérvio, de 38 anos, cai por 3 a 0 para espanhol na semifinal do US Open
- Matéria
- Mais Notícias
Maior recordista de títulos de Grand Slams (24), Novak Djokovic, aos 38 anos, não reconheceu a frustração com a quarta derrota consecutiva na semifinal de um torneio desse nível. Nesta sexta-feira, no US Open, o sérvio, ex-número 1 do mundo e atual sétimo, chegou a abrir 3/0 no segundo set, mas não evitou a derrota contundente para o espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, por 3 sets a 0.
De olho na Copa Davis, João Fonseca treina no Rio; vídeo
Mais Esportes
João Fonseca inspira Guto Miguel, que avança no juvenil do US Open
Mais Esportes
Anisimova se ‘vinga’ de Swiatek e avança à semifinal do US Open; vídeo
Mais Esportes
➡️ Europeus reagem à derrota de Djokovic no US Open
➡️ Imagens da vitória de Alcaraz sobre Djokovic no US Open
➡️ Djokovic, Alcaraz e Sinner repetem feito do Big 3 de 2012. Entenda
Por outro lado, o tetracampeão do torneio em Nova York (em 2011, 2015, 2018 e 2023) reconheceu a superioridade de Alcaraz e também do italiano Jannik Sinner, líder do ranking, que faz a segunda semifinal contra o canadense Felix Auger-Aliassime (27º).
- Perdi três de quatro Grand Slams nas semifinais contra esses caras. Eles são bons demais, jogando em um nível muito alto. Infelizmente, fiquei sem gás após o final do segundo set . Tinha energia o suficiente por dois sets, mas depois ele seguiu - admitiu o ex-número 1 do mundo.
➡️ Confira os tenistas com mais semis de Slam na carreira
➡️ CEO que tomou boné de criança no US Open é identificado
➡️ Ricardo Acioly analisa campanha e temporada de Bia Haddad
Sem Djokovic, Alcaraz e Sinner devem decidir domingo
Se Nole aumenta seu jejum de Slams, Alcaraz e Sinner não param de aumentar. Desde que o sérvio venceu o 24º título desse nível, no US Open de 2023, o espanhol e o italiano venceram todos os sete torneios dessa grandeza. E tudo indica que isso acontecerá novamente no domingo, às 17h (de Brasília).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias