Maior recordista de títulos de Grand Slams (24), Novak Djokovic, aos 38 anos, não reconheceu a frustração com a quarta derrota consecutiva na semifinal de um torneio desse nível. Nesta sexta-feira, no US Open, o sérvio, ex-número 1 do mundo e atual sétimo, chegou a abrir 3/0 no segundo set, mas não evitou a derrota contundente para o espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, por 3 sets a 0.

continua após a publicidade

➡️ Europeus reagem à derrota de Djokovic no US Open

➡️ Imagens da vitória de Alcaraz sobre Djokovic no US Open

➡️ Djokovic, Alcaraz e Sinner repetem feito do Big 3 de 2012. Entenda



Por outro lado, o tetracampeão do torneio em Nova York (em 2011, 2015, 2018 e 2023) reconheceu a superioridade de Alcaraz e também do italiano Jannik Sinner, líder do ranking, que faz a segunda semifinal contra o canadense Felix Auger-Aliassime (27º).



- Perdi três de quatro Grand Slams nas semifinais contra esses caras. Eles são bons demais, jogando em um nível muito alto. Infelizmente, fiquei sem gás após o final do segundo set . Tinha energia o suficiente por dois sets, mas depois ele seguiu - admitiu o ex-número 1 do mundo.

➡️ Confira os tenistas com mais semis de Slam na carreira

➡️ CEO que tomou boné de criança no US Open é identificado

➡️ Ricardo Acioly analisa campanha e temporada de Bia Haddad

continua após a publicidade

Sem Djokovic, Alcaraz e Sinner devem decidir domingo

Se Nole aumenta seu jejum de Slams, Alcaraz e Sinner não param de aumentar. Desde que o sérvio venceu o 24º título desse nível, no US Open de 2023, o espanhol e o italiano venceram todos os sete torneios dessa grandeza. E tudo indica que isso acontecerá novamente no domingo, às 17h (de Brasília).

