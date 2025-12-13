Luta de brasileira no último UFC de 2025 cai de última hora; entenda
Amanda Lemos não irá mais enfrentar a canadense Gillian Robertson
A brasileira Amanda Lemos não terá a oportunidade de se recuperar do revés sofrido em sua última luta no UFC. A peso palha foi vetada pelo departamento médico da comissão atlética de Nevada e não irá lutar contra Gillian Robertson neste sábado, dia 13 de dezembro. A notícia foi primeiramente reportada pelo jornalista David Van Auken e posteriormente confirmada pela própria Robertson através de suas redes sociais.
Ainda não há informações mais precisas sobre o que causou o cancelamento, apenas que Amanda não foi liberada para lutar nos exames médicos feitos pré-luta. A brasileira, que vinha de derrota para Tatiana Suarez, terá que esperar até fevereiro para retornar à coluna das vitórias. Segundo a Ag. Fight, o duelo com Robertson foi remarcado para o dia 7.
UFC Fight Night segue com 12 lutas
Com isso, o UFC Fight Night de Las Vegas, seguirá com 12 lutas. No duelo principal da noite, dois dos melhores pesos moscas do mundo se enfrentam, com o número dois do ranking Brandon Royval tentando voltar a trilhar o caminho das vitórias diante do sexto colocado Manel Kape.
Sem Amanda Lemos, o Brasil agora terá seis atletas em ação. No card preliminar, Guilherme Pat, Luana Santos e Joanderson Brito enfrentam Allen Frye Jr, Melissa Croden e Isaac Thomson, respectivamente.
Já na porção principal do evento, Marcus Buchecha, lendário campeão de jiu-jitsu, enfrenta o nigeriano Kennedy Nzechukwu, enquanto Melk Costa mede forças com o francês Morgan Charriere. Finalmente, Cesinha Almeida busca mais uma grande vitória diante de Cezary Oleksiejczuk.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr
Card Preliminar - 21 horas
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda
