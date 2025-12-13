menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Luta de brasileira no último UFC de 2025 cai de última hora; entenda

Amanda Lemos não irá mais enfrentar a canadense Gillian Robertson

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
19:37
Amanda Lemos está fora do UFC deste sábado (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
imagem cameraAmanda Lemos está fora do UFC deste sábado (Foto: Reprodução Instagram UFC Brasil)
Ver Resumo da matéria por IA
Amanda Lemos foi vetada pelo departamento médico e não lutará contra Gillian Robertson.
O cancelamento ocorreu após exames médicos pré-luta.
Lemos, que perdeu para Tatiana Suarez, deverá retornar em fevereiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A brasileira Amanda Lemos não terá a oportunidade de se recuperar do revés sofrido em sua última luta no UFC. A peso palha foi vetada pelo departamento médico da comissão atlética de Nevada e não irá lutar contra Gillian Robertson neste sábado, dia 13 de dezembro. A notícia foi primeiramente reportada pelo jornalista David Van Auken e posteriormente confirmada pela própria Robertson através de suas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ainda não há informações mais precisas sobre o que causou o cancelamento, apenas que Amanda não foi liberada para lutar nos exames médicos feitos pré-luta. A brasileira, que vinha de derrota para Tatiana Suarez, terá que esperar até fevereiro para retornar à coluna das vitórias. Segundo a Ag. Fight, o duelo com Robertson foi remarcado para o dia 7. 

UFC Fight Night segue com 12 lutas

Royval e Kape fazem a última luta principal do UFC em 2025 (Foto: Divulgação/UFC)
Royval e Kape fazem a última luta principal do UFC em 2025 (Foto: Divulgação/UFC)

Com isso, o UFC Fight Night de Las Vegas, seguirá com 12 lutas. No duelo principal da noite, dois dos melhores pesos moscas do mundo se enfrentam, com o número dois do ranking Brandon Royval tentando voltar a trilhar o caminho das vitórias diante do sexto colocado Manel Kape.

continua após a publicidade

Sem Amanda Lemos, o Brasil agora terá seis atletas em ação. No card preliminar, Guilherme Pat, Luana Santos e Joanderson Brito enfrentam Allen Frye Jr, Melissa Croden e Isaac Thomson, respectivamente.

Já na porção principal do evento, Marcus Buchecha, lendário campeão de jiu-jitsu, enfrenta o nigeriano Kennedy Nzechukwu, enquanto Melk Costa mede forças com o francês Morgan Charriere. Finalmente, Cesinha Almeida busca mais uma grande vitória diante de Cezary Oleksiejczuk.

continua após a publicidade

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 112

📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Card Principal - 00 horas

Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Peso casado (até 72,5kg): King Green x Lance Gibson Jr

Card Preliminar - 21 horas

Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Isaac Thomson
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye Jr x Guilherme Pat
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda

circulo com pontos dentroTudo sobre

