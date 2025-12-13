menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

VÍDEO: Cyborg finaliza e defende título da PFL em grande estilo; 'Problema' perde

Brasileira Cyborg manteve o domínio absoluto sobre o peso pena da PFL

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
19:10
Cyborg manteve título da PFL (Foto: Reprodução Instagram PFL MMA)
imagem cameraCyborg manteve título da PFL (Foto: Reprodução Instagram PFL MMA)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Cris Cyborg defendeu seu título na PFL ao finalizar Sara Collins no terceiro round.
Renan ‘Problema’ foi finalizado por Vadim Nemkov na luta principal da PFL Lyon.
Sabrinna de Sousa venceu Paulina Wisniewska por decisão dividida, mantendo sua invencibilidade.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A brasileira Cris Cyborg manteve seu domínio na categoria dos penas da PFL, o segundo maior evento de MMA do mundo, atrás apenas do UFC. Neste sábado, em Lyon, na França, Cyborg finalizou Sara Collins no terceiro round, defendendo seu cinturão até 66kg com maestria. Na luta principal da noite, o brasileiro Renan 'Problema' foi finalizado por Vadim Nemkov, que unificou o título do Bellator, evento que foi comprado pela PFL, com o da própria organização.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Amplamente conhecida por sua trocação e com três lutas de boxe apenas em 2025, Cyborg surpreendeu ao buscar mais as quedas contra a australiana. Após domínio nos dois primeiros rounds, a brasileira pegou as costas de Collins e usou seu jiu-jitsu para encaixar um belo mata-leão.

Esta foi a nona vitória seguida de Cris, que é conhecida por ter conquistado os principais cinturões do MMA feminino. Ao longo de sua carreira, que se iniciou há 20 anos, Cyborg foi campeã do Strikeforce, do Invicta FC, do UFC, do Bellator e, agora, detém o cinturão da PFL.

continua após a publicidade

'Problema' perde oportunidade na PFL

No duelo principal da PFL Lyon, Renan 'Problema' tentou reivindicar o cinturão peso pesado, mas esbarrou no russo Vadim Nemkov. Com menos de 30 segundos de luta, Nemkov conseguiu uma bela queda e foi avançando posições até chegar na montada.

Dali, o pupilo do lendário Fedor Emelianenko começou a descer golpes para cima do brasileiro e chegou a tentar uma chave de braço. 'Problema' conseguiu ficar na guarda brevemente, mas Nemkov rapidamente inverteu o jogo, e voltou à montada, desta vez com um triângulo de mão encaixado. O brasileiro não resistiu ao jiu-jitsu do russo e foi finalizado.

continua após a publicidade

'Mini-Cyborg' ganha outra

Sabrinna foi vitoriosa na PFL (Foto: Reprodução Instagram Sabrinna de Sousa)
Sabrinna foi vitoriosa na PFL (Foto: Reprodução Instagram Sabrinna de Sousa)

Outra brasileira em ação foi Sabrinna de Sousa, que também representa o Bahrein. Cria da Nova União, de Sousa manteve a invencibilidade por pouco. Em duelo bastante equilibrado, ela levou a melhor sobre Paulina Wisniewska por decisão dividida. 

Por fim, Guilherme Soares interrompeu uma sequência de quatro vitórias seguidas no meio-pesado ao ser finalizado por Boris Mbarga Atangana no segundo assalto.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias