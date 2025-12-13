VÍDEO: Cyborg finaliza e defende título da PFL em grande estilo; 'Problema' perde
Brasileira Cyborg manteve o domínio absoluto sobre o peso pena da PFL
A brasileira Cris Cyborg manteve seu domínio na categoria dos penas da PFL, o segundo maior evento de MMA do mundo, atrás apenas do UFC. Neste sábado, em Lyon, na França, Cyborg finalizou Sara Collins no terceiro round, defendendo seu cinturão até 66kg com maestria. Na luta principal da noite, o brasileiro Renan 'Problema' foi finalizado por Vadim Nemkov, que unificou o título do Bellator, evento que foi comprado pela PFL, com o da própria organização.
Amplamente conhecida por sua trocação e com três lutas de boxe apenas em 2025, Cyborg surpreendeu ao buscar mais as quedas contra a australiana. Após domínio nos dois primeiros rounds, a brasileira pegou as costas de Collins e usou seu jiu-jitsu para encaixar um belo mata-leão.
Esta foi a nona vitória seguida de Cris, que é conhecida por ter conquistado os principais cinturões do MMA feminino. Ao longo de sua carreira, que se iniciou há 20 anos, Cyborg foi campeã do Strikeforce, do Invicta FC, do UFC, do Bellator e, agora, detém o cinturão da PFL.
'Problema' perde oportunidade na PFL
No duelo principal da PFL Lyon, Renan 'Problema' tentou reivindicar o cinturão peso pesado, mas esbarrou no russo Vadim Nemkov. Com menos de 30 segundos de luta, Nemkov conseguiu uma bela queda e foi avançando posições até chegar na montada.
Dali, o pupilo do lendário Fedor Emelianenko começou a descer golpes para cima do brasileiro e chegou a tentar uma chave de braço. 'Problema' conseguiu ficar na guarda brevemente, mas Nemkov rapidamente inverteu o jogo, e voltou à montada, desta vez com um triângulo de mão encaixado. O brasileiro não resistiu ao jiu-jitsu do russo e foi finalizado.
'Mini-Cyborg' ganha outra
Outra brasileira em ação foi Sabrinna de Sousa, que também representa o Bahrein. Cria da Nova União, de Sousa manteve a invencibilidade por pouco. Em duelo bastante equilibrado, ela levou a melhor sobre Paulina Wisniewska por decisão dividida.
Por fim, Guilherme Soares interrompeu uma sequência de quatro vitórias seguidas no meio-pesado ao ser finalizado por Boris Mbarga Atangana no segundo assalto.
