Quem é Fullana, uma das brasileiras confirmadas no SP Open

Na próxima segunda-feira, o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe a primeira edição do SP Open, um torneio WTA 125. Se Bia Haddad Maia (22ª do mundo) é a principal favorita, outras cinco brasileiras estão garantidas na chave principal de simples, que começa na segunda-feira (8).



➡️ Equipe de João Fonseca Laver Cup anuncia duas substituições

➡️ Sinner faz história com mais uma semifinal do US Open

➡️ Confira os tenistas com mais semis de Slam na carreira

continua após a publicidade

Uma delas é a brasiliense Luiza Fullana, que jogou o tênis universitário americano, onde se formou, e disputou a sua primeira temporada completa no circuito profissional da WTA no ano passado. Naquela temporada, seus maiores feitos foram os títulos do W35 de São Paulo e do W15 de Ribeirão Preto.

Luiza começou 2024 na 897ª posição e terminou na 514ª colocação do ranking, e continuou a sua subida neste ano, tendo alcançado o seu melhor ranking até o momento, o de 461ª. O crescimento constante também foi reconhecido nas competições por equipe, sendo convocada para representar o Brasil na Billie Jean King Cup em 2024.

continua após a publicidade

Fullana feliz por jogar o SP Open

Para a brasiliense, jogar na capital paulistana tem um sabor especial:



- São Paulo é um lugar muito especial para mim. É onde joguei a minha primeira Billie Jean King Cup, o meu primeiro torneio profissional e agora o meu primeiro WTA. Estou muito agradecida por receber esse convite - contou Fullana.

Bia Haddad confirmada nas duplas também

Além das simples, Bia Haddad vai jogar as duplas do SP Open. Ela e Ana Candiotto foram confirmadas pela organização na terça-feira (2).

- Feliz em dividir a quadra com a Aninha, que é uma grande amiga e estará também jogando perto da família - disse Bia, que tem oito títulos de duplas no currículo, feliz em jogar ao lado de sua amiga.

continua após a publicidade

"Vai ser muito especial, é um momento que eu vou lembrar para sempre. É uma honra dividir a quadra com uma pessoa que eu admiro muito", disse Candiotto, que fará o seu primeiro jogo de duplas num torneio do nível WTA em São Paulo.