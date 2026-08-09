Rayssa Leal bate campeã olímpica e conquista SLS Rio Takeover Evento aconteceu no maracanãzinho neste domingo (09), Dia dos Pais

Neste domingo (9), Dia dos Pais, Rayssa Leal conquistou o título do SLS Rio, competição realizada no Maracanãzinho. A brasileira protagonizou uma disputa acirrada com a japonesa e campeã olímpica Momiji Nishiya mas, na última rodada, confirmou a vitória com somatório de 20.9.

A etapa foi a terceira da temporada da Liga Internacional de Skate Street (SLS) e reuniu as principais skatistas da modalidade, como Funa Nakayama e Daniela Terol. Além de Rayssa Leal, Gabi Mazetto também representou o país anfitrião.

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A brasileira chegou à disputa após levar um susto no treinamento de sábado (8). Rayssa Leal torceu o pé direito durante uma queda no Maracanãzinho e deixou a pista mancando logo após o incidente. Apesar do problema, a skatista voltou a treinar antes da competição e conseguiu realizar a preparação normalmente para o SLS Rio.

Gabi Mazetto voa na pista do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/Lance!)

Rayssa Leal conquista título antes da última manobra

Rayssa começou a disputa com uma queda na primeira tentativa, ao tentar executar um Red Flip, e ficou sem pontuação. Na segunda manobra, a brasileira se recuperou e conseguiu 6,8 pontos com um Backside. Na terceira tentativa, recebeu 7,1, sua maior nota na competição até aquele momento.

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Na quarta manobra, Rayssa voltou a cair e não somou pontos. Ela respondeu na quinta tentativa, quando conseguiu 6,1 pontos, e manteve a regularidade na sexta, com uma nota 7,0.

Na sétima e última tentativa, a brasileira caiu novamente. O resultado, porém, já estava garantido. Rayssa conquistou o título do SLS Rio porque a japonesa que ainda disputava a liderança não conseguiu alcançar a pontuação necessária para ultrapassá-la.

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Rayssa Leal segura o trofeu do SLS Rio Takeover, conquistado neste domingo (9) (Foto:Reprodução/ SLS)

Veja a classificação final

1 - Rayssa Leal - 20.9

2 - Momiji Nishiya - 20.7

3 - Daniela Terol - 17.7

4 - Gabriela Mazetto - 14.8

5 - Funa Nakayama - 7.5

6 - Aoi Uemura - 0.0*



*Uemura se lesionou no aquecimento e não competiu

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Formato do SLS Rio Takeover

A competição foi disputada no formato "Spot Takeover", que é focado exclusivamente em manobras, sem que os skatistas precisem completar voltas pela pista. Mesmo assim, a etapa distribuiu pontos para o ranking e teve importância na briga pelo título do Super Crown 2026.

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No formato adotado no Rio de Janeiro, cada skatista teve direito a sete tentativas, realizadas individualmente. A configuração é diferente da utilizada em outras etapas da Liga Internacional de Skate Street e nas disputas olímpicas, nas quais os atletas também precisam completar voltas pela pista.

Ao fim das tentativas, as três melhores notas de cada skatista foram consideradas na classificação. A campeã foi definida pelo maior somatório. Em caso de empate, o critério de desempate foi a maior nota obtida em uma única manobra. Diferentemente de outras etapas da SLS, o evento no Rio de Janeiro não contou com eliminatórias. As skatistas já entraram na pista diretamente para a disputa da final.

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Terceira etapa da temporada

O SLS Rio Takeover foi a terceira das sete etapas da temporada da Liga Internacional de Skate Street. O calendário começou em fevereiro, com a etapa de Sydney, na Austrália. Na ocasião, Rayssa Leal conquistou o título da disputa feminina, enquanto o japonês Ginwoo Onodera venceu entre os homens. Giovanni Vianna terminou na terceira colocação. A etapa australiana também distribuiu pontos para o ranking da Arena. Depois da disputa no Rio de Janeiro, a temporada da SLS terá sequência nos Estados Unidos, no dia 29 de agosto.

Dia dos Pais diferente para Rayssa

A etapa do SLS no Rio de Janeiro teve um significado especial para Rayssa Leal também fora da pista. A competição aconteceu justamente no Dia dos Pais, mas a skatista não contou com a presença do pai no Maracanãzinho. A família vive um momento especial com a espera pelo nascimento da irmã de Rayssa. A mãe da skatista está grávida e, por isso, o pai permaneceu longe do evento neste domingo.

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Rayssa Leal durante a Copa do Mundo de Skate em Roma (Foto: Divulgação/ CBSk)

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