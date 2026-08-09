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'Outra Rayssa': campeã, Rayssa Leal revela bastidores na SLS Rio

Skatista conta como lidou com medo, dor e nervosismo antes de conquistar o título no Maracanãzinho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/08/2026 13:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rayssa Leal segura o trofeu do SLS Rio Takeover, conquistado neste domingo (9)
Rayssa Leal segura o troféu do SLS Rio Takeover, conquistado neste domingo (9) (Foto: Divulgação / SLS)

A vitória de Rayssa Leal na etapa do Rio de Janeiro da Street League Skateboarding (SLS) começou a ser construída antes mesmo de a brasileira entrar na pista. Depois de um sábado marcado por insegurança e uma queda, a skatista precisou trabalhar principalmente o lado mental para conseguir apresentar seu melhor desempenho no Maracanãzinho.

Rayssa revelou que teve dificuldades com um dos obstáculos da pista e o receio de executar as manobras no local chegou a travá-la durante os treinos e contribuiu para que ela não se sentisse em seu melhor momento no dia anterior à competição.

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— Quando a gente entra em uma pista que às vezes não é tão favorável para o seu skate, a gente já entra um pouco com medo. É algo que eu tento tirar da minha cabeça, porque eu sei do meu skate, sei as manobras que consigo dar independente de qual obstáculo seja — explicou.

Além do aspecto psicológico, Rayssa também precisou lidar com as consequências de uma torção no tornozelo direito sofrida no último sábado (08). A skatista fez fisioterapia, colocou gelo e recebeu uma injeção para conseguir competir com menos dor.

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— Nem sempre a gente vai estar 100%. Às vezes o físico não vai estar 100%, o mental não vai estar 100%, a gente mesmo não vai estar tão confiante assim. Mas hoje a gente juntou tudo, ficou tudo 100% e só se divertiu — afirmou.

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Rayssa encontrou confiança no diálogo consigo mesma

Quem acompanhou o aquecimento percebeu outro detalhe da preparação da brasileira: Rayssa conversava consigo mesma antes das manobras. O recurso é uma das estratégias que ela utiliza para controlar a ansiedade e recuperar a confiança durante as competições.

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— Quando às vezes eu estou muito nervosa ou erro e já fico um pouco mais apreensiva, eu tento falar comigo mesma para me sentir mais confiante e mais segura para dar a próxima manobra — contou.

A música também teve papel importante no processo. Para diminuir a adrenalina antes da disputa, a skatista escolheu ouvir canções mais tranquilas no fone.

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— A adrenalina já estava batendo. Eu já estava: 'Meu Deus do céu!'. Mas entrei na pista muito calma e muito segura. Fiz um treino muito bom, deixei meu medo de lado e acho que entrei muito segura — explicou.

Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho
Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Novo formato exige decisões rápidas

A etapa do Rio também serviu para Rayssa experimentar novamente o formato atual da SLS. A brasileira considera que o modelo favorece seu estilo, mas admite que a velocidade da disputa exige concentração constante.

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— É um formato que favorece o meu skate, de uma manobra solta. Mas treinando linha também, isso é muito importante. Eu gosto bastante desse formato, só não gosto que é muito rápido — comentou.

Segundo ela, o curto intervalo entre as tentativas reduz o tempo para respirar e processar as notas.

— É um atrás do outro. Não dá tempo de respirar, não fala direito, já vê a nota e já tem que ir lá para outra manobra. Mas é divertido.

Rayssa busca quinto título segudo no Super Crown

O próximo grande objetivo será o Super Crown, que vai acontecer em dezembro, em São Paulo. Rayssa chega ao evento em busca do quinto título consecutivo, mas evita antecipar a cobrança pelo resultado. O SLS foi disputado no formato "Spot Takeover", que é focado exclusivamente em manobras, sem que os skatistas precisem completar voltas pela pista. Mesmo assim, a etapa distribuiu pontos para o ranking e teve importância na briga pelo título do Super Crown 2026.

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— Eu vou para me divertir, óbvio, buscando o primeiro lugar. Vai que o quinto seguido, vai ser muito irado! Mas é isso: passinho por passinho.

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