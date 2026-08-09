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Rayssa Leal é campeã do SLS Takeover no Rio! Veja as manobras

Etapa da liga mundial de skate street no Maracanãzinho tem disputa apenas de manobras

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/08/2026 11:55
Atualizado há 2 minutos
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Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho
Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Rayssa Leal entrou em ação neste domingo (9), e conquistou mais um título na liga mundial de skate street. Competindo em casa, a brasileira confirmou a vitória na última manobra, superando a japonesa e campeã olímpica Momiji Noshiya.

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Veja a classificação final

1 - Rayssa Leal - 20.9
2 - Momiji Nishiya - 20.7
3 - Daniela Terol - 17.7
4 - Gabriela Mazetto - 14.8
5 - Funa Nakayama - 7.5
6 - Aoi Uemura - 0.0*

*Uemura se lesionou no aquecimento e não competiu

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Como foram as baterias

  • Descontraída, Rayssa tenta a manobra no caixote, mas não acerta. Mesmo assim, ela leva o troféu de campeã!
  • É campeã! Rayssa Leal garante o título antes mesmo de fazer a última manobra. Ela chama a galera antes de descer na pista!
  • Lá vem Nishiya. Ela crava manobra de base trocada, mas recebe apenas 5.2. Ela soma 20.7 e não consegue desbancar Rayssa Leal
  1. Daniela Terol crava a manobra e garante o terceiro lugar. Ela recebeu 6.2 e soma 17.7
  • Gabi Mazetto acerta a última tentativa e vibra muito! Ela recebe 5.2 dos juízes e soma 14.8, mas fica fora do pódio
  • Funa Nakayama erra a última manobra e fica fora do pódio, com apenas os 7.5 da primeira manobra
  • Haja coração! Vamos para a sétima e última manobra. Rayssa Leal e Momiji Nishiya disputam o topo
  • Rayssa responde com mais uma manobra perfeita e recebe nota 7 dos juízes. Vai ter disputa até o final!!
  • Nishiya não veio pra brincadeira! A japonesa acerta a sexta manobra, recebe 6.7 e soma 20.7 no total. Ela ultrapassa Rayssa Leal na liderança
  1. Daniela Terol também zerou a tentativa
  • Funa Nakayama e Gabi Mazetto arriscam, mas erram as manobras
  • Vai começar a sexta rodada!
  • Vamos, Rayssa! A brasileira encaixa manobra perfeita e recebe 6.1. Ela assume a liderança com 20 pontos no somatório
  • Nishiya encaixa manobra incrível para 8.7 e eleva o nível! Ela pula para 14 pontos no somatório
  1. Funa Nakayama, Gabi Mazetto e Daniela Terol zeram a quinta tentativa
  • Vai começar a quinta rodada!
  1. Por enquanto, a espanhola Daniela Terol vai liderando a disputa, com 15.8. Ela é seguida por Rayssa Leal (13.9), Gabi Mazetto (9.6), Funa Nakayama (7.5) e Momiji Nishiya (5.3)
Gabi Mazetto voa na pista do SLS Rio Takeover
Gabi Mazetto voa na pista do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/Lance!)
  • Vamos para a quinta rodada! Ao todo, serão sete manobras para cada skatista
  • Rayssa Leal também erra a quarta manobra
  • Momiji Nishiya zera a quarta tentativa e fica pressionada
  1. Daniela Terol vai para a tentativa no caixote e crava 5.0! A espanhola tem 15.8 no somatório
  • Gabi Mazetto acerta manobra para 5.5 e vai para o somatório com 9.6
  • Funa Nakayama zera mais uma tentativa
  • Começa a quarta rodada
  • É ela!! Rayssa Leal encaixa um tail de back e recebe nota de 7.1! A brasileira pulou para o primeiro lugar, com somatório de 13.9!
  1. Daniela Terol acerta mais uma e vai somando 10.8 pontos. Lembrando que as três melhores manobras contam para a nota final.
  • Gabi Mazetto muda a estratégia e acerta manobra no hoopa! Nota de 4.1 para ela
  • Começa a terceira rodada!
  • Agora vai! Rayssa encaixa manobra e recebe 6.8 dos juízes!
  1. Daniela Terol e Nishiya também erram a segunda tentativa
  • Gabi Mazetto também zera a segunda manobra
  • Funa Nakayama acerta a segunda tentativa e faz 7.5!
  • Vamos para a segunda rodada!
  • Lá vem ela!! Rayssa Leal levanta a galera, mas erra a primeira manobra
  • Momiji Nishiya lidera a primeira rodada com nota de 5.3
  1. Daniela Terol faz 4.3 na primeira tentativa
  • Funa Nakayama e Gabi Mazetto erram as primeiras manobras e não pontuam
  • COMEÇA A DISPUTA!
  • Preocupação! A japonesa Aoi Uemura caiu de cabeça após uma tentativa de manobra no aquecimento e não vai competir. A skatista recebeu atendimento médico no local e deixou a pista de cadeira de rodas. Força, Uemura!
A skatista japonesa Aoi Uemura recebe atendimento na pista após sofrer queda no aquecimento
A skatista japonesa Aoi Uemura recebe atendimento na pista após sofrer queda no aquecimento (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)
  • Detalhes da pista montada no Maracanãzinho. Ficou incrível!
Detalhes da pista do SLS Rio Takeover montada no Maracanãzinho
Detalhes da pista do SLS Rio Takeover montada no Maracanãzinho (Foto: Thiago da Luz/ SLS)
  • Fofas! Gabi Mazetto e Rayssa Leal conversam nos últimos momentos antes da disputa.
As skatistas Gabi Mazetto e Rayssa Leal conversam antes da disputa do SLS Rio
As skatistas Gabi Mazetto e Rayssa Leal representam o Brasil na disputa do SLS Rio (Foto: Joanna Colço/ Lance!)
  • Rayssa sofreu uma queda durante os treinamentos no último sábado (8) e torceu o tornozelo direito, mas participou das atividades normalmente antes da disputa deste domingo (9)
  • Expectativa de casa cheia no Maracanãzinho nesse Dia dos Pais!
Público vai enchendo as arquibancadas do Maracanãzinho para o SLS Rio Takeover
Público vai enchendo as arquibancadas do Maracanãzinho para o SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)
  • A final masculina está marcada para as 13h15 (de Brasília), com destaque para o brasileiro Giovanni Vianna e o japonês Ginwoo Onodera
O brasileiro Giovanni Viana treina na pista do Maracanãzinho antes da disputa do SLS Rio Takeover
O brasileiro Giovanni Viana treina na pista do Maracanãzinho antes da disputa do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)
  1. Na disputa feminina, Rayssa Leal terá a companhia da compatriota Gabi Mazetto. As japonesas Funa Nakayama, Momiji Nishiya e Aoi Uemura, além da espanhola Daniela Terol, completam a lista.
  • Torcedores que compraram ingresso para a categoria "experience" tiveram acesso à pista antes da abertura para o público geral e acompanharam os treinamentos
  • Rayssa Leal na pista! No início da manhã, as atletas participaram de um último treinamento antes da disputa no Maracanãzinho
De vermelho, a skatista Rayssa Leal treina no Maracanãzinhp antes da final do SLS Rio Takeover
De vermelho, a skatista Rayssa Leal treina no Maracanãzinho antes da final do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

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Formato do SLS Rio Takeover

As etapas Spot Takeover têm um formato diferente das demais paradas da Street League Skateboarding (SLS), e são focadas exclusivamente em manobras — cada skatista deve executar sete acrobacias separadamente, valendo as três melhores notas, e o atleta com maior somatório vence. Nas etapas tradicionais, os skatistas também precisam executar voltas completas, além das manobras.

Neste formato, não há disputa de eliminatórias. No feminino, as sete competidoras competem diretamente pelo título enquanto no masculino haverá uma etapa prévia valendo dois wildcards para a final.

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