Rayssa Leal é campeã do SLS Takeover no Rio! Veja as manobras Etapa da liga mundial de skate street no Maracanãzinho tem disputa apenas de manobras

Rayssa Leal entrou em ação neste domingo (9), e conquistou mais um título na liga mundial de skate street. Competindo em casa, a brasileira confirmou a vitória na última manobra, superando a japonesa e campeã olímpica Momiji Noshiya.

➡️No Dia dos Pais, Rayssa Leal terá desfalque especial no SLS Rio

➡️Rayssa Leal detalha preparação para Los Angeles 2028

Veja a classificação final

1 - Rayssa Leal - 20.9

2 - Momiji Nishiya - 20.7

3 - Daniela Terol - 17.7

4 - Gabriela Mazetto - 14.8

5 - Funa Nakayama - 7.5

6 - Aoi Uemura - 0.0*



*Uemura se lesionou no aquecimento e não competiu

continua após a publicidade

Como foram as baterias

Descontraída, Rayssa tenta a manobra no caixote, mas não acerta. Mesmo assim, ela leva o troféu de campeã!

É campeã! Rayssa Leal garante o título antes mesmo de fazer a última manobra. Ela chama a galera antes de descer na pista!

Lá vem Nishiya. Ela crava manobra de base trocada, mas recebe apenas 5.2. Ela soma 20.7 e não consegue desbancar Rayssa Leal

Daniela Terol crava a manobra e garante o terceiro lugar. Ela recebeu 6.2 e soma 17.7

Gabi Mazetto acerta a última tentativa e vibra muito! Ela recebe 5.2 dos juízes e soma 14.8, mas fica fora do pódio

Funa Nakayama erra a última manobra e fica fora do pódio, com apenas os 7.5 da primeira manobra

Haja coração! Vamos para a sétima e última manobra. Rayssa Leal e Momiji Nishiya disputam o topo

Rayssa responde com mais uma manobra perfeita e recebe nota 7 dos juízes. Vai ter disputa até o final!!

Nishiya não veio pra brincadeira! A japonesa acerta a sexta manobra, recebe 6.7 e soma 20.7 no total. Ela ultrapassa Rayssa Leal na liderança

Daniela Terol também zerou a tentativa

Funa Nakayama e Gabi Mazetto arriscam, mas erram as manobras

Vai começar a sexta rodada!

Vamos, Rayssa! A brasileira encaixa manobra perfeita e recebe 6.1. Ela assume a liderança com 20 pontos no somatório

Nishiya encaixa manobra incrível para 8.7 e eleva o nível! Ela pula para 14 pontos no somatório

Funa Nakayama, Gabi Mazetto e Daniela Terol zeram a quinta tentativa

Vai começar a quinta rodada!

Por enquanto, a espanhola Daniela Terol vai liderando a disputa, com 15.8. Ela é seguida por Rayssa Leal (13.9), Gabi Mazetto (9.6), Funa Nakayama (7.5) e Momiji Nishiya (5.3)

Gabi Mazetto voa na pista do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/Lance!)

Vamos para a quinta rodada! Ao todo, serão sete manobras para cada skatista

Rayssa Leal também erra a quarta manobra

Momiji Nishiya zera a quarta tentativa e fica pressionada

Daniela Terol vai para a tentativa no caixote e crava 5.0! A espanhola tem 15.8 no somatório

Gabi Mazetto acerta manobra para 5.5 e vai para o somatório com 9.6

Funa Nakayama zera mais uma tentativa

Começa a quarta rodada

É ela!! Rayssa Leal encaixa um tail de back e recebe nota de 7.1! A brasileira pulou para o primeiro lugar, com somatório de 13.9!

Daniela Terol acerta mais uma e vai somando 10.8 pontos. Lembrando que as três melhores manobras contam para a nota final.

Gabi Mazetto muda a estratégia e acerta manobra no hoopa! Nota de 4.1 para ela

Começa a terceira rodada!

Agora vai! Rayssa encaixa manobra e recebe 6.8 dos juízes!

Daniela Terol e Nishiya também erram a segunda tentativa

Gabi Mazetto também zera a segunda manobra

Funa Nakayama acerta a segunda tentativa e faz 7.5!

Vamos para a segunda rodada!

Lá vem ela!! Rayssa Leal levanta a galera, mas erra a primeira manobra

Momiji Nishiya lidera a primeira rodada com nota de 5.3

Daniela Terol faz 4.3 na primeira tentativa

Funa Nakayama e Gabi Mazetto erram as primeiras manobras e não pontuam

COMEÇA A DISPUTA!

Preocupação! A japonesa Aoi Uemura caiu de cabeça após uma tentativa de manobra no aquecimento e não vai competir. A skatista recebeu atendimento médico no local e deixou a pista de cadeira de rodas. Força, Uemura!

A skatista japonesa Aoi Uemura recebe atendimento na pista após sofrer queda no aquecimento (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Detalhes da pista montada no Maracanãzinho. Ficou incrível!

Detalhes da pista do SLS Rio Takeover montada no Maracanãzinho (Foto: Thiago da Luz/ SLS)

Fofas! Gabi Mazetto e Rayssa Leal conversam nos últimos momentos antes da disputa.

As skatistas Gabi Mazetto e Rayssa Leal representam o Brasil na disputa do SLS Rio (Foto: Joanna Colço/ Lance!)

Rayssa sofreu uma queda durante os treinamentos no último sábado (8) e torceu o tornozelo direito, mas participou das atividades normalmente antes da disputa deste domingo (9)

Expectativa de casa cheia no Maracanãzinho nesse Dia dos Pais!

Público vai enchendo as arquibancadas do Maracanãzinho para o SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

A final masculina está marcada para as 13h15 (de Brasília), com destaque para o brasileiro Giovanni Vianna e o japonês Ginwoo Onodera

O brasileiro Giovanni Viana treina na pista do Maracanãzinho antes da disputa do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Na disputa feminina, Rayssa Leal terá a companhia da compatriota Gabi Mazetto. As japonesas Funa Nakayama, Momiji Nishiya e Aoi Uemura, além da espanhola Daniela Terol, completam a lista.

Torcedores que compraram ingresso para a categoria "experience" tiveram acesso à pista antes da abertura para o público geral e acompanharam os treinamentos

Rayssa Leal na pista! No início da manhã, as atletas participaram de um último treinamento antes da disputa no Maracanãzinho

De vermelho, a skatista Rayssa Leal treina no Maracanãzinho antes da final do SLS Rio Takeover (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Formato do SLS Rio Takeover

As etapas Spot Takeover têm um formato diferente das demais paradas da Street League Skateboarding (SLS), e são focadas exclusivamente em manobras — cada skatista deve executar sete acrobacias separadamente, valendo as três melhores notas, e o atleta com maior somatório vence. Nas etapas tradicionais, os skatistas também precisam executar voltas completas, além das manobras.

Neste formato, não há disputa de eliminatórias. No feminino, as sete competidoras competem diretamente pelo título enquanto no masculino haverá uma etapa prévia valendo dois wildcards para a final.

continua após a publicidade

🏆Aposte na vitória de Rayssa Leal

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.