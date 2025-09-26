Como já virou tradição, o Radar Olímpico apresenta as competições que vão movimentar, nos próximos dias, os esportes que disputam medalhas nos Jogos de Los Angeles-2028. Dessa vez, os destaques são o tênis, tanto o de quadra quanto o de mesa, com João Fonseca e Hugo Calderano, e o vôlei, cujo campeão do Mundial será conhecido no domingo.

João Fonseca em Xangai

E as duas modalidades de tênis acontecem na China nesta semana. Neste domingo (28), começa o China Smash, em Pequim, um dos quatro mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa, com a presença do brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo. Há 10 dias, o carioca, de 29 anos, foi vice-campeão do WTT de Macau, tb na China.

Calderano, aliás, vive a melhor temporada da carreira, com o título da Copa do Mundo, em abril, e o vice Mundial, no mês seguinte. De lá até a final em Macau, ele também triunfou nos WTT da Eslovênia, Buenos Aires e Foz do Iguaçu.

Hugo Calderano em ação no WTT de Macau (Foto: Divulgação/ WTT)

Também na China, na quarta-feira, dia 1º, começa o Masters 1000 de Xangai, na China, que terá a primeira participação de João Fonseca. Vale lembrar que o brasileiro, de 19 anos e 42 do mundo, vem de vitórias importantes na Copa Davis e na Laver Cup, ambas contra top 30: o grego Stefanos Tsitsipas e o italiano Flavio Cobolli, respectivamente.

No nível de torneio igual ao de Xangai, o número 1 do Brasil tem como melhor resultado a terceira rodada, alcançada em Miami, em março, e em Cincinnati, em agosto, ambos em quadra rápida, como a de Xangai.

Competição sem brasileiros

Após a surpreendente eliminação do Brasil na primeira fase, diante da Sérvia, o Mundial Masculino de Vôlei conhecerá, no domingo, o grande campeão.



Neste sábado, acontecem as semifinais:



Polônia x Itália - 4h30 (de Brasília)

Tchéquia x Bulgária - 9h (de Brasília)

