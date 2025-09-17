AO VIVO: Brasil perde 1º set para a Sérvia por vaga e liderança no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei busca fechar sua participação na fase de grupos do Campeonato Mundial de Vôlei com 100% de aproveitamento! Após duas vitórias convincentes, o time do Brasil comandado por Bernardinho entra em quadra na Mall of Asia Arena, nas Filipinas, para encarar a poderosa Sérvia. A partida começa às 23h (de Brasília).

1º SET | BRASIL 22 x 25 SÉRVIA

Em um primeiro set de altíssimo nível e muita pressão, a Sérvia foi mais agressiva e consistente nos momentos-chave para fechar a parcial em 25 a 22 e largar na frente no placar.

O grande diferencial sérvio foi o serviço. A equipe europeia forçou muito o saque, e mesmo sem conseguir aces, quebrou o ritmo da linha de passe brasileira, que trabalhou com 68% de aproveitamento.

Do lado brasileiro, o ataque funcionou bem quando a bola chegou nas mãos do levantador. O oposto Alan foi o maior pontuador da parcial com 7 pontos, seguido pelo central Flávio, com 5. No entanto, a equipe sentiu a pressão do serviço adversário e não conseguiu impor o mesmo ritmo no seu próprio saque.

Para a Sérvia, o oposto Dražen Luburić comandou as ações com 8 pontos

2º SET | EM ANDAMENTO | BRASIL 15 x 20 SÉRVIA

Como chegam Brasil e Sérvia para a partida do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira chega ao confronto decisivo com uma campanha de duas vitórias e a confiança em alta. Na estreia, superou a China por 3 sets a 1 em um jogo de altos e baixos, mas que mostrou poder de reação. Em seguida, realizou sua melhor apresentação no torneio ao dominar a Tchequia com um contundente 3 a 0, exibindo grande volume de jogo, especialmente no sistema de saque e bloqueio. A equipe lidera o Grupo H e joga com a vantagem do regulamento, precisando de pouco para confirmar a primeira posição.

Brasil enfrenta a Sérvia para fechar fase de grupos com 100% no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

O caminho da Sérvia no Mundial tem sido marcado pela irregularidade e pela pressão. A equipe estreou com uma derrota inesperada e preocupante para a Tchequia por 3 a 0, um resultado que complicou sua trajetória. No jogo seguinte, porém, os sérvios se recuperaram e venceram a China por 3 a 1, mantendo-se vivos na disputa. O time chega para o duelo contra o Brasil sabendo que não há margem para erros e que uma atuação de alto nível é imperativa para buscar a classificação.

As equipes já se enfrentaram na temporada de 2025 no Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, em preparação para o Mundial, com vitória do Brasil sobre a Sérvia por 3 sets a 1. No retrospecto dos últimos dez confrontos, o Brasil tem uma ampla vantagem, com nove vitórias contra apenas uma dos europeus.