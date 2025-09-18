AO VIVO: República Tchéquia e China definem situação do Brasil no Mundial de vôlei

A República Tchéquia enfrenta a China na manhã desta quinta-feira (18), ás 10h (de Brasília), na Mall of Asia Arena, em Pasay, nas Filipinas. O jogo que define se o Brasil será ou não eliminado na fase de grupos do Mundial de vôlei masculino. A partida terá transmissão do Sportv (canal fechado), do VBTV (streaming) e você pode acompanhar o placar em tempo real pelo site do Lance!.

Tempo real: República Tchéquia vence por 1 set a 0 (26/24) / 2° set - Tchéquia 9 x 8 China

China durante partida do Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)

Possíveis cenários

Vitória da Tchéquia sobre a China por 3 sets a 0 – Brasil eliminado

Vitória da Tchéquia sobre a China por 3 sets a 1 – Brasil passa, a não ser que a Tchéquia consiga sets longos

Vitória da Tchéquia sobre a China por 3 sets a 2 – Brasil passa

Vitória da China sobre a Tchéquia por 3 sets a 2 – Brasil passa

Vitória da China sobre a Tchéquia por 3 sets a 1 – Brasil passa

Vitória da China sobre a Tchéquia por 3 sets a 0 – Brasil passa

O jogo

1° set (26/24) - A parcial começou equilibrada, mas os tchecos conseguiram abrir uma vantagem de três pontos, que se manteve até a metade do set. Os chineses conseguiram se recuperar e chegaram a passar à frente no placar de 23 a 22, mas não foi o suficiente para suportar a pressão e perderam a etapa. O destaque é, até o momento, é o ponteiro tchéquio Indra, que anotou 15 pontos no primeiro set.

Como foi a partida entre Sérvia e Brasil no Mundial de Vôlei

1º SET | BRASIL 22 x 25 SÉRVIA

Em um primeiro set de altíssimo nível e muita pressão, a Sérvia foi mais agressiva e consistente nos momentos-chave para fechar a parcial em 25 a 22 e largar na frente no placar.

O grande diferencial sérvio foi o serviço. A equipe europeia forçou muito o saque, e mesmo sem conseguir aces, quebrou o ritmo da linha de passe brasileira, que trabalhou com 68% de aproveitamento.

Do lado brasileiro, o ataque funcionou bem quando a bola chegou nas mãos do levantador. O oposto Alan foi o maior pontuador da parcial com 7 pontos, seguido pelo central Flávio, com 5. No entanto, a equipe sentiu a pressão do serviço adversário e não conseguiu impor o mesmo ritmo no seu próprio saque.

Para a Sérvia, o oposto Dražen Luburić comandou as ações com 8 pontos

2º SET | BRASIL 20 x 25 SÉRVIA

Em um segundo set novamente muito disputado, a Seleção Brasileira voltou a sofrer com a agressividade da Sérvia e, cometendo mais erros, foi derrotada por 25 a 20. Com o resultado, a equipe europeia abre 2 a 0 no placar e deixa o time de Bernardinho em situação extremamente delicada na partida.

Assim como na primeira parcial, o saque sérvio fez a diferença. A Sérvia marcou 2 aces e teve um aproveitamento muito superior nos pontos de serviço (38% contra 24% do Brasil), dificultando a construção das jogadas brasileiras. A recepção brasileira, com 63% de aproveitamento, não conseguiu dar ao levantador a tranquilidade necessária para variar os ataques.

3º SET | BRASIL 22 x 25 SÉRVIA

No terceiro set, o Brasil demonstrou mais volume de jogo e equilibrou as ações, chegando a liderar o placar em alguns momentos. O passe melhorou, atingindo 72% de aproveitamento, e o time conseguiu se manter vivo na disputa ponto a ponto. O ponteiro Henrique Honorato, que entrou no decorrer da partida, contribuiu com pontos importantes para dar novo fôlego à equipe.

No entanto, nos momentos decisivos, a Sérvia novamente foi superior. A equipe europeia contou com uma grande atuação do ponteiro Pavle Perić, que virou bolas cruciais e terminou como um dos destaques da partida com 15 pontos.