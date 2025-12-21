Gabriel Medina comemora título do Corinthians

A conquista do título da Copa do Brasil pelo Corinthians na noite deste domingo (21), no Maracanã, rendeu comemorações de torcedores ilustres. Um deles é o tricampeão mundial de surf, Gabriel Medina. Vestindo a camisa do Timão, o medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris no ano passado, fez muita festa com amigos e a namorada Isabella Arantes. A equipe paulista venceu o Vasco por 2 a 1 no Rio de Janeiro na partida de volta da final da competição.

Surfista é frequentador assíduo da Neo Química Arena

Como a partida de volta da final da Copa do Brasil aconteceu no Rio de Janeiro foi de casa, em Maresias, no litoral norte do estado de São Paulo, que Gabriel Medina acompanhou o jogo pela televisão. Quando não está competindo é muito comum ver o atleta na Neo Química Arena quando o Corinthians é o mandante das partidas nas competições nacionais e internacionais.

Em sua rede social, o atleta publicou um vídeo, onde filma a televisão que estava assistindo a partida, comemorando bastante quando o árbitro do jogo, Wilton Pereira Sampaio, aponta para o centro do gramado do Maracanã encerrando o jogo e confirmando a vitória do Corinthians contra o Vasco. É a quarta vez que a equipe de São Paulo conquista a Copa do Brasil.

De casa, Gabriel Medina acompanhou a conquista do título do Corinthians (Foto: Reprodução do Instagram)

O que vem pela frente

Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores 2026. O time também vai disputar a Supercopa Rei (nome atual da Supercopa do Brasil) diante do Flamengo, atual campeão brasileiro.

O jogo está inicialmente marcado para 24 de janeiro, mas a data ainda pode ser alterada. O local da partida também não foi definido.

