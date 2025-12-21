menu hamburguer
Comentarista da CazéTV celebra título do Corinthians em final do Mundial de vôlei

Líbero Serginho comemorou vitória corintiana antes de ponto de título do Perugia

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/12/2025
21:13
imagem cameraYuri Alberto participou dos dois gols do Corinthians (Foto: Dhavid Normando/Código19/Gazeta Press)
Um "crossover" entre vôlei e futebol pôde ser acompanhado na reta final do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei neste domingo (21). Antes de confirmar a vitória do Perugia sobre o Osaka, um dos comentaristas da CazéTV comemorou o título do Corinthians na Copa do Brasil. O responsável pela celebração, no entanto, não é ninguém estranho para a torcida corintiana: o líbero e torcedor Sérginho.

O comentário aconteceu segundos antes do último ponto da decisão, quando o oposto Ben Tara, do Perugia, se preparava para sacar. Após uma fraca recepção do Osaka, a bola voltou de graça para os italianos, que fecharam o jogo com uma bola de segunda de Brizard.

Conhecido mundialmente como um dos maiores líberos da história, Serginho Escadinha nunca escondeu seu amor pelo Corinthians. Inclusive, o ex-jogador foi um dos responsável pelo lançamento da equipe Corinthians/Guarulhos de vôlei em 2017. Vale relembrar, no entanto, que o projeto foi encerrado cerca de dois anos depois.

Enquanto isso, no futebol, o Corinthians brilhou em campo contra o Vasco pela conquista da Copa do Brasil de 2025. Eficiente nos contragolpes e contando com a frieza de sua dupla de ataque, o time paulista bateu o Vasco por 2 a 1 e fez quatro mil corintianos festejaram diante de 63 mil vascaínos no Maracanã. Yuri Alberto e Memphis Depay marcaram os gols do título. ➡️ Veja como foi o jogo de título do Corinthians

Perugia e Osaka protagonizam final do Mundial de vôlei

Assim como na fase de grupos, o Perugia levou a melhor sobre o Osaka neste domingo (21). Dessa vez, no entanto, a decisão tinha em disputa o título do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei – que terminou com vitória italiana por 3 sets a 0. Com parciais de 25/20, 25/21 e 29/27, o jogo marca o fim do torneio internacional em Belém, no Pará.

Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)
Perugia durante a semifinal do Mundial de Clubes (Foto: Divulgação)

O primeiro set começou com ponto inicial do Osaka, mas o Perugia rapidamente tomou o controle das ações. Com um sistema defensivo sólido e bloqueios eficientes, os italianos abriram vantagem ainda na metade da parcial. Mesmo com uma breve reação do time japonês, o Perugia manteve a consistência, chegou ao set point com folga e fechou em 25 a 20, após erro de saque do adversário.

A segunda parcial teve início mais equilibrado, com empate em 6 a 6, mas novamente o Perugia passou a dominar o jogo. O Osaka voltou a cometer erros, especialmente no saque, o que facilitou a construção da vantagem italiana. Com maior regularidade ofensiva, o Perugia administrou o placar e venceu o set por 25 a 21.

O terceiro set foi o mais disputado da final. O Osaka conseguiu impor seu ritmo, abriu vantagem e chegou a ter set points a favor. No entanto, o Perugia mostrou poder de reação impressionante na reta final. A equipe italiana buscou o empate em 24 a 24 e levou a disputa para os pontos extras. Com novas falhas do adversário e com ataques decisivos, o Perugia virou o placar e fechou a parcial em 29 a 27, consagrando-se tricampeão mundial.

