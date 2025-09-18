Mundial de atletismo: onde assistir Alison do Santos na final dos 400m com barreiras
Piu foi o único brasileiro que avançou na competição
A final do 400m com barreiras do Mundial de atletismo acontece nesta sexta-feira (19), às 9h15 (de Brasília), em Tóquio, no Japão. O torneio está sendo transmistido pela Sportv (canal fechado) e pela e CazeTV (Youtube).
O barreirista terminou em segundo lugar na terceira bateria da semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.
Piu não fez uma prova limpa; ele encostou na segunda barreira e, no final, desacelerou. Seu tempo foi o pior entre os oito finalistas. Já Rai Benjamin, atual campeão olímpico de Paris 2024 e prata em Tóquio 2020, controlou a prova a todo momento e se classificou com o sétimo melhor tempo, à frente apenas do brasileiro.
Veja os classificados para a final:
- Ezequiel Nathaniel (Nigéria): 47seg47
- Ismail Doudai Abakar (Catar): 47seg61
- Abderrahman Samba (Catar): 47seg63
- Karsten Warholm (Noruega): 47seg72
- Emil Agyekum (Alemanha): 47seg83
- Caleb Dean (EUA): 47seg85
- Rai Benjamin (EUA): 47seg95
- Alison Dos Santos (Brasil): 48seg16
Final do lançameto de dardo
A final do lançamento de dardo masculino aconteceu na manhã na quinta-feira (18) e definiu o pódio sem a presença do brasileiro Luiz Maurício.
O campeão olímpico Keshorn Walcott garantiu o primeiro lugar, Anderson Peters, campeão mundial, conquistou o segundo, e Curtis Thompson, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023, ficou com o terceiro. Confira os resultados:
Pódio de lançamento de dardo
🥇 Keshorn Walcott - 88.16
🥈 Anderson Peters - 87.38
🥉 Curtis Thompson - 86.67
Luiz Maurício foi eliminado nas classificatórias após alcançar 81.12m e ficar em 19º lugar. Luiz tinha uma grande torcida para conquistar o pódio, principalmente após os bons resultados no Troféu Brasil, mas teve um desempenho insuficiente para garantir uma vaga na final.
