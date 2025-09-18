Mundial de atletismo: onde assistir Alison do Santos na final dos 400m com barreiras

A final do 400m com barreiras do Mundial de atletismo acontece nesta sexta-feira (19), às 9h15 (de Brasília), em Tóquio, no Japão. O torneio está sendo transmistido pela Sportv (canal fechado) e pela e CazeTV (Youtube).

O barreirista terminou em segundo lugar na terceira bateria da semifinal com o tempo de 48s16, ficando atrás apenas do nigeriano Ezekiel Nathaniel, que fez a melhor marca da bateria com 47s47.

Piu não fez uma prova limpa; ele encostou na segunda barreira e, no final, desacelerou. Seu tempo foi o pior entre os oito finalistas. Já Rai Benjamin, atual campeão olímpico de Paris 2024 e prata em Tóquio 2020, controlou a prova a todo momento e se classificou com o sétimo melhor tempo, à frente apenas do brasileiro.

Alison do Santos disputa final do 400m com barreiras do Mudial de atletismo (Foto: Reprodução X)

Veja os classificados para a final:

Ezequiel Nathaniel (Nigéria): 47seg47 Ismail Doudai Abakar (Catar): 47seg61 Abderrahman Samba (Catar): 47seg63 Karsten Warholm (Noruega): 47seg72 Emil Agyekum (Alemanha): 47seg83 Caleb Dean (EUA): 47seg85 Rai Benjamin (EUA): 47seg95 Alison Dos Santos (Brasil): 48seg16

Final do lançameto de dardo

A final do lançamento de dardo masculino aconteceu na manhã na quinta-feira (18) e definiu o pódio sem a presença do brasileiro Luiz Maurício.

O campeão olímpico Keshorn Walcott garantiu o primeiro lugar, Anderson Peters, campeão mundial, conquistou o segundo, e Curtis Thompson, medalhista de ouro nos Jogos Pan-americanos de 2023, ficou com o terceiro. Confira os resultados:

Pódio de lançamento de dardo

🥇 Keshorn Walcott - 88.16

🥈 Anderson Peters - 87.38

🥉 Curtis Thompson - 86.67

Luiz Maurício foi eliminado nas classificatórias após alcançar 81.12m e ficar em 19º lugar. Luiz tinha uma grande torcida para conquistar o pódio, principalmente após os bons resultados no Troféu Brasil, mas teve um desempenho insuficiente para garantir uma vaga na final.